Auslöser für Verpuffung bei Wetzlarer Firma ermittelt

Blick auf Wetzlar beidseits der B49. Links das Röhrenlager von Duktus, hinten links Bahnhof, Forum und Arena. Rechts der B49 zu sehen: Die Innenstadt mit Landratsamt, Herkules-Center, Karl-Kellner-Ring. Foto: Pascal Reeber

Wetzlar/Gießen (pre). Ein technischer Defekt ist die Ursache (pre). Ein technischer Defekt ist die Ursache der Verpuffung am Donnerstag auf dem Gelände der Firma Duktus in der Sophienstraße . So lautet das Ergebnis der ersten Ermittlungen durch das Arbeitsschutzdezernat des Regierungspräsidiums (RP) Gießen.

Wie RP-Sprecher Thorsten Haas mitteilt, hatte sich die Verpuffung in der Gießerei an einem Schmelzaggregat ereignet, konkret an einem Kupolofen zur Herstellung von Gusseisen. Nach derzeitigem Stand seien zwei, nicht wie zuerst gemeldet drei Mitarbeiter leicht verletzt worden.

Die Ursachenforschung des Arbeitsschutzdezernats geht noch weiter. Nach den bisherigen Ermittlungen vermute man aber einen Defekt an einer Kühlwasserpumpe als Ursache des Unfalls. Durch diesen Defekt sei es vermutlich zum Durchschmelzen einer Winddüse und damit zum Eindringen von Kühlwasser in die flüssige Schmelze gekommen. "Die Folge ist eine Verpuffung infolge des sodann schlagartig entstehenden Wasserdampfes", erläutert Haas.

Die Verpuffung am Donnerstagvormittag hatte besonders in den sozialen Medien viele Reaktionen hervorgerufen, da sie in weiten Teilen der Stadt zu hören gewesen sein soll.