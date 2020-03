Ausnahmebelastung als Normalität am Kinderherzzentrum Gießen

Sorge und Kritik ihres Patienten Amin Houari teilt das Universitätsklinikum Gießen-Marburg nicht. Von einer "dauerhaften Mindestbesetzung ohne Reserven" könne nicht die Rede sein, erklärt Pressesprecher Frank Steibli auf Nachfrage.

Dass es zu Engpässen kommt, bestreitet das UKGM nicht, begründet diese aber mit der "an manchen Tagen hohen Zahl an Patienten und den gegenwärtigen baulichen Gegebenheiten". Universitätsmedizin sei zudem nicht mit einer Reha-Klinik zu vergleichen, wo Patienten ausschließlich terminiert einbestellt wurden. Immer gelte es auch, akut und schwer erkrankte Patienten ungeplant zu versorgen. "In der Pflege sind alle Stellen auf Station Czerny besetzt. Nur wenn kurzfristig krankheitsbedingt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vermehrtem Umfang ausfallen, sind wir gezwungen, Betten zu schließen", kommentiert Steibli die Beobachtungen Hourais. Dies seien "Einzelfälle".

Wechselndes Personal ist laut Frank Steibli systembedingt: "Es ist der Grundcharakter eines Universitätsklinikums, dass die dort angestellten Ärztinnen und Ärzte nach einer gewissen Zeit an ein anderes Haus wechseln", erklärt er. Im Umkehrschluss würden Mediziner aus der ganzen Welt nach Gießen kommen, um dort zu forschen, zu lehren und zu arbeiten.

Man verstehe die Sorgen betroffener Eltern herzkranker Kinder und sei bemüht, freie Arztstellen so schnell als möglich neu zu besetzen. "Es müssen allerdings auch jeweils für diesen Bereich fachlich und hinsichtlich der Persönlichkeitsstruktur geeignete Mitarbeiter gefunden werden", so Steibli.

Die Grundversorgung der jungen Patienten im Kinderherzzentrum sei dabei stets gewährleistet, versichert er: "Unsere Klinik ist stets bestrebt, eine am Wohl des Kindes orientierte Behandlung zu gewährleisten, auch in der Nachbehandlung."

Statt einer wahrgenommenen Reduzierung von Medizinern und Pflegern soll das Zentrum unter der Leitung von Prof. Dr. Christian Jux noch wachsen: Mit der Stadt Gießen habe man darüber verhandelt, das Recht zur baulichen Erweiterung zu erhalten, um mehr Kinder und Jugendliche mit Herzerkrankungen behandeln zu können. Dieses Baurecht habe die Stadt dem UKGM zwischenzeitlich gewährt, konkrete Bauplanungen seien eingeleitet worden.