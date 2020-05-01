Aussicht auf Kurzarbeit erzeugt Unruhe im Wetzlarer Rathaus

Kurzarbeit ist nach der aktuellen Auslegung des neuen Covid-19-Tarifvertrag eine Option für alle TVöD- Beschäftigten.
(Foto: Steffen Gross)
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