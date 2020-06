Ausstellung zu den Domhöfen

Das Stadthaus, oder besser die Domhöfe, stehen im Mittelpunkt der Jahresausstellung des Kunstvereins. Foto: Lamar Dreuth

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar (red). Mit dem Ausstellungsexperiment "Die Domhöfe - Wunsch und Wirklichkeit" öffnet die Stadtgalerie im Kulturhaus Bahnhofstraße 6 nach mehrmonatiger Schließung am Dienstag, 16. Juni, wieder ihre Türen.

Im Haus gelten Maskenpflicht und ein Mindestabstand von zwei Metern. Es wird gebeten, Gruppenbildung zu vermeiden und das Wegeleitsystem im Eingangsbereich zu beachten. Auf Rahmenveranstaltungen, wie Vernissage und Kunstgespräch muss verzichten werden.

Gezeigt wird eine Ausstellung des Wetzlarer Kunstvereins zu einem aktuellen Thema der Stadtentwicklung, bei dem erstmals alle Mitglieder des Vereins eingeladen wurden, sich künstlerisch zu beteiligen: die Domhöfe.

Am Domplatz ist eines der wichtigsten Bauprojekte in der Wetzlarer Altstadt in Planung. Das Stadthaus am Dom aus den 70er Jahren, steht vor dem Abriss, wegen erheblicher Schäden an der Bausubstanz. An seiner Stelle plant ein Investor drei Höfe, die durch Gassen getrennt sind und deren Baukörper und Fassaden sich an den umliegenden Gebäuden orientieren.

Das Neubauprojekt ist Gesprächsthema in der Stadt und bietet daher allerlei Möglichkeiten, sich damit auch künstlerisch auseinanderzusetzen. Dabei konnten die Künstler wie die Fördermitglieder des Wetzlarer Kunstvereins sowohl ihrer Phantasie freien Lauf lassen und Wünsche formulieren als auch die Wirklichkeit - das Projekt, das alte Gebäude, die Diskussion innerhalb der Stadtgesellschaft - auf ihre Weise reflektieren.

Die Öffnungszeiten sind vorerst noch verkürzt: Dienstag bis Freitag 12 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 13 Uhr.