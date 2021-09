Auto-Oldies fahren durch Wetzlar

Viel Chrom ist bei der 18. ADAC-Oldtimerfahrt zu sehen. Foto: Lothar Rühl

WETZLAR - Blitzendes Chrom, historische Schriftzüge und satte Motorengeräusche aus früheren Jahrzehnten - all das macht die ADAC-Oldtimerfahrt Wetzlar "Classic-Data-Wambach" aus. Zum 18. Mal war der Automobilclub (AC) Wetzlar unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) Ausrichter. 97 Fahrzeuge waren gemeldet.

Bereits um 9 Uhr füllte sich am Sonntag der Parkplatz im Dillfeld mit Schmuckstücken aus rund 70 Jahren Automobilgeschichte. Unter den heimischen Fahrern waren Frank Wambach mit einem Dodge Business Coupe aus dem Jahr 1948 und Manfred Kinne, der mit seiner 1937 gebauten Vincent A Cornet vorfuhr.

Organisatoren waren erneut der Zweite AC-Vorsitzende Michael Kreuter und Jörg Schneider, die eine Strecke von 140 Kilometern von Wetzlar bis Weilburg und retour ausgewählt hatten. Bei Sonderprüfungen wurde ermittelt, ob die Fahrer ein gutes Zeitgefühl haben, mussten sie doch eine feste Strecke innerhalb von 15 Sekunden zurücklegen.

In früheren Jahren hat die Oldtimer-Ausfahrt auch Station auf dem Wetzlarer Domplatz gemacht. Dies sei in diesem Jahr nicht möglich gewesen, sagte Kreuter. Die Stadt habe zum Zeitpunkkt der Anfrage nicht ausschließen können, dass der Domplatz in dieser Zeit durch die Kanalarbeiten oder auch durch den geplanten Abriss des Stadthauses beeinträchtigt ist.

Im vergangenen Jahr musste die Oldtimerfahrt wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Umso mehr freuten sich die Fahrer, dass sie trotz Einschränkungen durch die Pandemie endlich wieder auf die Strecke gehen konnten. Zwischendurch mussten einige der Teilnehmer am Straßenrand anhalten, um ihr Verdeck zu schließen, denn Regen machte ihnen um die Mittagszeit zu schaffen.

Nach den ersten Prüfungen im Dillfeld ging es über Hermannstein zur Kfz-Prüfstelle Wambach und anschließend über Volpertshausen/Weidenhausen nach Braunfels. Nächster Halt war an der Kfz-Prüfstelle Wambach in Weilburg. Zurück führte die Tour wieder nach Braunfels und über Solms zum Parkplatz am Rewe-Center. Nach der Mittagspause folgte eine zweite Etappe über Nauborn, Niederwetz, Kröffelbach und Altenkirchen bis Braunfels und zurück nach Wetzlar.

Unterwegs mussten Informationen in die Bordkarte eingetragen werden. "Bitte notieren Sie im Streckenverlauf den ersten Buchstaben vom ersten Wort der gelben Ortsanfangsschilder fortlaufend in Ihrer Bordkarte", lautete etwa eine der Aufgaben.

Zum Start und am Rewe-Parkplatz fanden sich zahlreiche Interessierte ein, um die schmucken Fahrzeuge zu beschauen. Jedes einfahrende Fahrzeug wurde von Moderator Rolf Moll (Laubach) begrüßt und den Besuchern erklärt. Dabei wusste Moll viele historische Daten von Autofirmen, Marken oder auch von Filmen zu erzählen, in denen Fahrzeuge eine wichtige Rolle spielten.

Gesamtsieger wurde Peter Hirchenhein aus Gründau mit seinem Beifahrer Detlev Born im BMW E 36 aus dem Jahr 1966. Bei den 14 teilnehmenden Motorrädern konnte sich Bernd Adler aus Dortmund mit seiner BMW R 100 aus dem Jahr 1980 behaupten. Klassensieger in der Gruppe A wurde Markus Schönauer aus Gladenbach-Erdhausen mit seiner Beifahrerin Antje Rumpf im Ford Sport Coupe, das zugleich das älteste Fahrzeug auf der Strecke war und seit 1929 auf den Straßen schnaubt.