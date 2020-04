Auto prallt gegen Baum - Fahrer stirbt

Das Auto prallte kurz vor Dutenhofen frontal gegen diesen Baum. Foto: Pascal Reeber

WETZLAR-DUTENHOFEN - Am Ortseingang des Wetzlarer Stadtteils Dutenhofen hat sich am Donnerstavormittag ein tödlicher Unfall ereignet. Nach ersten Informationen befuhr ein Autofahrer die Straße aus Richtung B 49, als er mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum prallte. Der Atzbacher (Jahrgang 1934) starb noch an der Unfallstelle.

An dem Unfall war offenbar kein weiterer Verkehrsteilnehmer beteiligt.

Die Straße ist aktuell gesperrt. Die Polizei bittet ortskundige Autofahrer, das Gebiet weiträumig zu umfahren.