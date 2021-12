Auto überrollt Frau: Gericht stellt Verfahren gegen Fahrer ein

In der Haarbachstraße ereignete sich der tragische Unfall. Das Landgericht Limburg hat das Verfahren nun eingestellt. Archivfoto: Olivia Heß

WETZLAR - Überraschende Wende nach tragischem Unfall in der Haarbachstraße: Wegen fahrlässiger Tötung hatte das Wetzlarer Amtsgericht einen jungen Mann zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Die Berufungsstrafkammer des Landgerichts Limburg hat jetzt das Verfahren gegen ihn vorläufig eingestellt.

Im Mai 2020 war es in der Wetzlarer Haarbachstraße zu dem tragischen Unfall gekommen: Eine 27-Jährige stürzte nachts auf die Fahrbahn und wurde wenige Augenblicke später von einem Auto überfahren und getötet. Der inzwischen 23-jährige Fahrer wurde daraufhin vom Wetzlarer Amtsgericht verurteilt. Neben der Freiheitsstrafe, die zur Bewährung ausgesetzt wurde, entschied das Gericht im Frühjahr auf ein zweimonatiges Fahrverbot und die Zahlung von 2400 Euro als Auflage. Daraufhin legte sein Anwalt Karl-Ludwig Büdenbender Berufung ein. Mit Erfolg.

Sprecher: Neue Erkenntnis

relativiert Sachverhalt

"Das Verfahren ist nach Paragraf 153a vorläufig eingestellt worden", teilt ein Sprecher des Landgerichts Limburg auf Nachfrage dieser Zeitung mit. Der 23-Jährige müsse eine Geldbuße in Höhe von 2500 Euro an die Verkehrswacht zahlen. Komme er dem nach, werde das Verfahren auf Kosten der Staatskasse eingestellt.

Das Amtsgericht habe angenommen, dass der Fahrer über zwei Sekunden das spätere Opfer nicht erkannt und nicht reagiert habe, so der Sprecher. Dies sei, nachdem der Sachverständige noch einmal vernommen worden sei, nicht zutreffend gewesen. Der Fahrer habe das Opfer in dem Moment, in dem man es wahrnehmen konnte, "relativ sofort wahrgenommen" und versucht, gegenzulenken. Das sei in der kurzen Zeit nicht möglich gewesen. Er hätte laut dem Sprecher eine Vollbremsung machen und lenken müssen, gleichzeitig hätte er eine Lücke von 2,50 Meter zwischen Opfer und geparktem Fahrzeug auf der Gegenfahrspur treffen müssen. Eine solche Reaktion sei grundsätzlich möglich, erfordere jedoch ein sehr gutes fahrerisches Können. Diese Erkenntnis habe den Sachverhalt relativiert, erklärt der Sprecher.

Im Berufungsverfahren hatte Rechtsanwalt Büdenbender zwei Beweisanträge gestellt: Mit dem Ersten beantragte er eine Probefahrt durch den Richter gemeinsam mit dem Sachverständigen am Unfallort in Wetzlar "in Dunkelheit unter den gleichen Bedingungen wie zum Unfallzeitpunkt". Mit dem zweiten Beweisantrag forderte er ein weiteres Sachverständigengutachten.

Das Gericht stellte die Entscheidung über diese Beweisanträge zunächst zurück, sagt Büdenbender. Zuerst wurde der Sachverständige der ersten Instanz zur Vernehmung geladen. Für das Gericht habe danach festgestanden, "dass dem Angeklagten viel weniger Zeit zur Verfügung stand, um auf die auf der Straße liegende Person zu reagieren", so der Anwalt. Bei einer für den Angeklagten günstigsten angenommenen Situation hätte er "frühestens 30 Meter vor der auf der Straße liegenden Person diese erkennen und reagieren" können. "Bei einer Geschwindigkeit von 50 km/h standen ihm für die zurückzulegenden 30 Meter etwa 2,1 Sekunden zur Reaktion zur Verfügung. Bei einer anzunehmenden Reaktionszeit von 1,5 Sekunden standen ihm somit 0,6 Sekunden zur Verfügung, um zu reagieren", so Büdenbender. Der Versuch des Ausweichens nach links habe nach Aussagen des Sachverständigen bereits rund 0,5 Sekunden in Anspruch genommen. "Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte konnte man dem Angeklagten letztendlich keine Zeit der Unaufmerksamkeit unterstellen, allenfalls eine falsche Reaktion", so Büdenbender.

Selbst der Vorsitzende Richter habe ausgeführt, dass er davon ausgehe, dass neun von zehn Fahrern diese Kollision nicht hätten vermeiden können, sagt Büdenbender, Fachanwalt für Arbeitsrecht und Strafrecht. "Daher war hier allenfalls, wenn überhaupt, von einer Fahrlässigkeit der allerniedrigsten Stufe auszugehen".

Das Verfahren wurde mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung gemäß Paragraf 153a Strafgesetzbuch zunächst vorläufig eingestellt, gegen Zahlung einer Auflage von 2500 Euro, zahlbar in fünf Raten à 500 Euro, wird es endgültig eingestellt. Für die Zahlung dieser Auflage hat der Angeklagte sechs Monate Zeit.