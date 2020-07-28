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Dienstag, 28.07.2020 - 16:55
2 min

Auto-Zulassung im Lahn-Dill-Kreis: Nicht bequem, aber es funktioniert

Auch Autohäuser, die nach dem Corona-Lock-Down großes Interesse haben dürften ihre Fahrzeuge zu verkaufen, brauchen derzeit Geduld, wenn es um die Zulassung von Fahrzeugen geht.

Christian Keller: Redakteur Wetzlar
Von Christian Keller
Redakteur Wetzlar
Während Privatleute sich nach Online-Terminvereinbarung in die Schlange der Kfz-Zulassungsstelle des Lahn-Dill-Kreises im Baumeisterweg stellen müssen, lassen Autohändler diese Arbeit meistens von Zulassungsdiensten erledigen. Die geben Papiere und Co morgens im Block ab und holen die bearbeiteten Unterlagen dann am nächsten Tag wieder ab. Foto: Pascal Reeber

Während Privatleute sich nach Online-Terminvereinbarung in die Schlange der Kfz-Zulassungsstelle des Lahn-Dill-Kreises im Baumeisterweg stellen müssen, lassen Autohändler diese Arbeit meistens von Zulassungsdiensten erledigen. Die geben Papiere und Co morgens im Block ab und holen die bearbeiteten Unterlagen dann am nächsten Tag wieder ab. Foto: Pascal Reeber

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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