Dienstag,
28.07.2020 - 16:55
2 min
Auto-Zulassung im Lahn-Dill-Kreis: Nicht bequem, aber es funktioniert
Auch Autohäuser, die nach dem Corona-Lock-Down großes Interesse haben dürften ihre Fahrzeuge zu verkaufen, brauchen derzeit Geduld, wenn es um die Zulassung von Fahrzeugen geht.
Von Christian Keller
Redakteur Wetzlar
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