Autofahrer in Wetzlar, bitte die Luft anhalten

Weil die Baustelle für die anschließende Sanierung eingerichtet wird, ist die Hochstraße durch Wetzlar am Wochenende gesperrt. Im Anschluss ist die Auffahrt in Richtung Limburg bis voraussichtlich Ende Juli dicht. Bis in den Herbst hinein dauern die Arbeiten an der B 49 und laufen damit parallel zur Fahrbahndeckensanierung in der Braunfelser Straße. Mancher fürchtet im Sommer bereits das große Chaos in der Stadt. Foto: Pascal Reeber