Automatensprengung verhindert? Maskierte fliehen aus Bank

Maskierte sind aus einer Wetzlarer Bank geflohen, als sie eine Polizeistreife entdeckten. Symbolfoto: dpa

WETZLAR - Ein Vorfall in den frühen Morgenstunden des Mittwochs beschäftigt derzeit die Wetzlarer Polizei. Zwei Maskierte hielten sich im Vorraum einer Bankfiliale im Karl-Kellner-Ring auf und flohen vor einer Polizeistreife.

Wie die Polizei mitteilte, entdeckte die Streifenbesatzung gegen 2.40 Uhr die beiden komplett schwarz gekleideten und mit Sturmhauben maskierten Männer, wie sie die Filiale verließen. Einer der Männer trug eine schwarze Sporttasche, sein Komplize hielt ein Brecheisen in der Hand. Vor der Bank stiegen sie in eine silberfarbene S-Klasse, deren Fahrer laut Polizei vor dem Gebäude wartete. Mit hoher Geschwindigkeit flüchtete sie über die Gloelstraße und Spinnereistraße in Richtung B49. Der Streifenwagen konnte dem PS-starken Mercedes nicht folgen.

Die WZ-Kennzeichen an dem Fluchtwagen gehören laut Informationen von Polizei-Pressesprecher Guido Rehr zu einem weißen Skoda Kodiaq in Garbenheim. Ermittlungen an der Halteranschrift ergaben, dass die Nummernschilder wohl noch in der Nacht in der Kreisstraße von Tätern gestohlen worden waren.

"Die Polizei schließt derzeit nicht aus, dass die Täter eine sogenannte Geldautomatensprengung in der Bank vorbereiteten", heißt es vonseiten der Polizei weiter.

Die Ermittler suchen nun Zeugen nun und fragen:

- Wo ist die silberfarbene S-Klasse mit WZ-Kennzeichen in der Nacht noch aufgefallen?

- Wer hat die Täter auf der weiteren Flucht in halsbrecherischer Fahrweise beobachtet?

- Wer hat im Zusammenhang mit dem Kennzeichendiebstahl von einem weißen Skoda SUV in der Kreisstraße in Garbenheim verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hinweise nimmt die Wetzlarer Polizei unter Telefon 06441-9180 entgegen.