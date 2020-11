Automobilkrise trifft auch Conti in Wetzlar

AUTOMOTIVE-STANDORT MIT TRADITION

Rund 420 Mitarbeiter, allen voran Entwicklungsingenieure, arbeiten heute bei Conti in Wetzlar. Der Automotive-Standort in der Philipsstraße hat eine lange Tradition. Gegründet vor mehr als 70 Jahren durch Philips, war das Unternehmen mit einst 2500 Mitarbeitern neben Leitz, Buderus und Hensoldt größter Arbeitgeber in Wetzlar. Philips verkaufte an Mannesmann VDO und der Mannesmann-Konzern anschließend an Siemens VDO.



2007/08 übernahm der Continental-Konzern, da war die Belegschaft bereits auf knapp 1000 Beschäftigte geschrumpft. 2009 verlagerte Conti die Produktion nach Tschechien.