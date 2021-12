Autos brennen neben Ikea in Wetzlar

Die Feuerwehr Wetzlar war schnell zur Stelle. Dennoch konnte sie nicht verhindern, dass die Flammen des brennenden Transporters auch weitere Fahrzeuge beschädigten. Foto: Feuerwehr Wetzlar

WETZLAR - Ein Brand hat am Mittwochmorgen gleich mehrere Autos und Kleinbusse an der Hermannsteiner Straße direkt neben Ikea beschädigt. "Der Brand mehrerer Pkw rief uns heute Morgen auf den Plan. Unsere Wehr aus Niedergirmes und die hauptamtlichen Kräfte hatten das Feuer in der Hermannsteiner Straße schnell unter Kontrolle und konnten eine Ausbreitung verhindern.", teilt die Feuerwehr Wetzlar auf Facebook mit.

Laut Polizeipressesprecher Guido Rehr ermittle die regionale Tatortgruppe der Polizei derzeit die Brandursache auf der Ausstellungsfläche eines nahe gelegenen Autohauses, die direkt an das Möbelhaus grenzt. Nach den ersten vorläufigen Erkenntnissen der Polizei habe zunächst ein Transporter gebrannt. Der Brand habe sich aus dem Motorraum heraus entwickelt, erklärte Rehr. Durch die enorme Hitze und Flammen wurden dann weitere Wagen in unmittelbarer Nähe ebenfalls beschädigt. "Ein Trupp unter Atemschutz konnte den Brand im Motorbereich eines Transporters schnell unter Kontrolle bringen. Trotzdem wurden drei weitere Fahrzeuge, die in unmittelbarer Nähe standen, in Mitleidenschaft gezogen. Eines davon erheblich.", erklärt Feuerwehr-Pressesprecher Alexander Lotz. Verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen auf der Hermannsteiner Straße.

Für die zwölf Feuerwehrleute aus Wetzlar und Niedergirmes ging es nach dem schnellen Eingreifen, der das Übergreifen der Flammen auf weitere Wagen verhindern konnte, direkt weiter. "Noch auf der Rückfahrt kam es zu einem Folgeeinsatz. Die Brandmeldeanlage der Goetheschule (...) hatte ausgelöst", teilt die Feuerwehr mit. Der Alarm entpuppte sich aber als Fehlalarm.