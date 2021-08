B 49 am Wochenende in Wetzlar komplett dicht

Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Die Bundesstraße 49 ist nach Angaben von Hessen Mobil am Wochenende im Bereich der Taubensteinbrücke in Wetzlar komplett gesperrt. Dies gilt von Freitag, 13. August, 20 Uhr, bis Sonntag, 15. August, circa 16 Uhr. Gesperrt ist der Streckenabschnitt der B 49 zwischen der Anschlussstelle Wetzlar-Mitte und der Anschlussstelle Wetzlar-Garbenheim in beiden Fahrtrichtungen.

Im Zuge der Bauarbeiten an der Taubensteinbrücke, auf Höhe des Forums Wetzlar, werden an diesem Wochenende die Stahllager auf dem Brückenwiderlager Richtung Gießen ausgetauscht. Auf ihnen gleitet der Brückenüberbau bei temperaturbedingten Längenänderungen. Für die Arbeiten wird eine Vollsperrung auf der B 49 im Bereich der Taubensteinbrücke erforderlich. Entsprechende Umleitungen werden eingerichtet.

Die Brückenlager werden im Mörtelbett verlegt. Die Taubensteinbrücke muss voll gesperrt werden, bis der Mörtel eine entsprechende Festigkeit erreicht hat. Seit Mitte Oktober 2020 wird das Bauwerk statisch verstärkt. Voraussichtlich bis in die zweite Septemberhälfte wird in der Brückenmitte gearbeitet, bevor in einem zweiten großen Bauabschnitt die Brückenhälfte der Richtungsfahrbahn Limburg statisch verstärkt wird.