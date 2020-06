B 49 bei Wetzlar am Wochenende komplett gesperrt

Nach der Vollsperrung am Wochenende kommt auf den Verkehr in Wetzlar in der kommenden Woche eine weitere Beeinträchtigung zu: Von Dienstag, 30. Juni, bis Donnerstag, 2. Juli, ist an der Anschlussstelle Wetzlar-Mitte die Auffahrt in Richtung Gießen gesperrt - und zwar täglich von 7.30 Uhr bis 17 Uhr. Grund sind auch hier Bauarbeiten, allerdings nicht an der Fahrbahn selbst. Es werden Fundamente für eine Zählstelle gesetzt.

Die neue Dauerzählstelle soll den Verkehr auf der Bundesstraße kontinuierlich erfassen und überwachen. Hintergrund ist der schlechte Zustand der Hochstraße. Laut Gutachten darf sie nur noch bis Ende 2027 genutzt werden, zudem gibt es eine Obergrenze für den Schwerverkehr: Maximal 4912 Fahrzeuge in 24 Stunden dürfen die Hochstraße benutzen. Die Zählstelle wird sie erfassen. Wird die Höchstzahl der Schwerlast-Fahrzeuge überschritten, könnten Lkw-Überholverbote, Gewichtsbeschränkungen und im Extremfall Umleitungen für den Schwerverkehr die Folge sein.

Die Umleitung für den Fundamentebau führt unter der Taubensteinbrücke hindurch bis nach Garbenheim und weiter bis zur Anschlussstelle Lahnau. Die Umleitung ist mit "U 7" beschildert. Die nähere Anschlussstelle Garbenheim kann wegen der dortigen Bauarbeiten (siehe Haupttext) nicht genutzt werden. (pre)