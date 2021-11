B 49: Der Tunnel wird gebaut

Zwischen dem denkmalgeschützten Bannviertel und dem Industriegebiet Dillfeld verläuft die B 49 als Hochstraße teils nur wenige Meter an der Bebauung vorbei. Wenn die Straße 2028 wegen baulicher Mängel außer Betrieb genommen wird, soll ein Unmfahrung Dalheims mit Tunnel als Ersatz gebaut werden Foto: Pascal Reeber

WETZLAR - Der Paukenschlag kommt am Donnerstagmittag: Der Bund hat sich nach Angaben des hessischen Verkehrsministeriums dafür entschieden, die B 49 nach Ende der Hochstraße in Form einer Umgehung Dalheims im Tunnel neu zu bauen. Das ist eine wirklich gute Nachricht für Wetzlar. Ich freue mich, dass der Bund als Baulastträger der B 49 unserem Vorschlag gefolgt ist", sagte Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir am Donnerstag in Wiesbaden. "Der Tunnel schützt die Anwohnerinnen und Anwohner im Stadtteil Dalheim bestmöglich vor Lärm und Schadstoffemissionen. Außerdem ist der Eingriff in wertvolle landwirtschaftliche Flächen deutlich geringer als bei einem Ersatzbau über der Erde. Das hat auch das Bundesverkehrsministerium überzeugt."