B 49 in Wetzlar zwei Tage voll gesperrt

Wegen Bauarbeiten an der Taubensteinbrücke muss die B46 gesperrt werden. Symbolfoto: Sebastian Kahnert/dpa

WETZLAR - Die B 49 wird an diesem Wochenende zwischen der Anschlussstelle Wetzlar-Mitte und der Anschlussstelle Wetzlar-Garbenheim in Fahrtrichtung Gießen voll gesperrt. Grund sind die Bauarbeiten an der Taubensteinbrücke.

Bei diesen Arbeiten an der Bundesstraße 49 bei Wetzlar auf Höhe des Forums wird der erste Bauabschnitt, bei dem an der Brückenhälfte der Richtungsfahrbahn Gießen gearbeitet wird, abgeschlossen. Anschließend verlagern sich die Bauarbeiten in den mittleren Bereich der Brücke. Während dieser Zwischenbauphase wird auf der B 49 eine sogenannte Inselbaustelle auf der Brücke eingerichtet. Der Verkehr wird in beiden Fahrtrichtungen auf dem jeweils äußeren Fahrstreifen um das Baufeld herumgeleitet.

Verkehr wird um Inselbaustelle gelenkt

Um auf diese Inselbaustelle umzustellen, muss die B 49 zwischen der Anschlussstelle Wetzlar-Mitte und der Anschlussstelle Wetzlar-Garbenheim in Fahrtrichtung Gießen voll gesperrt werden. Die Sperrung gilt von Freitag, 6. August, um 20 Uhr bis voraussichtlich Samstag, 7. August, gegen 16 Uhr.

Der Durchgangsverkehr in Fahrtrichtung Gießen wird während dieser Sperrung ab der Anschlussstelle Wetzlar-Dalheim über die B 277, die Anschlussstelle Aßlar der A 480 zum Wetzlarer Kreuz und weiter über die A 45 zur Anschlussstelle Wetzlar-Ost umgeleitet. Bis zur Anschlussstelle Wetzlar-Mitte kann der Verkehr aus Richtung Limburg kommend die B 49 weiterhin befahren und an der Anschlussstelle Wetzlar-Mitte von der B 49 abfahren. In Wetzlar wird der Verkehr über die Wetzlarer Gloelstraße, die Brückenstraße und die Garbenheimer Straße (L 3020) zur Anschlussstelle Garbenheim umgeleitet und kann dort wieder auf die B 49 in Fahrtrichtung Gießen auffahren.

Der Verkehr in Fahrtrichtung Limburg ist von der Sperrung nicht betroffen.

Seit Mitte Oktober 2020 wird die Taubensteinbrücke auf der B 49 statisch verstärkt. Voraussichtlich bis in die zweite Septemberhälfte dieses Jahres wird in der Brückenmitte gearbeitet, bevor in einem zweiten großen Bauabschnitt die Brückenhälfte der Richtungsfahrbahn Limburg statisch verstärkt wird.