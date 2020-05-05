Dienstag,
05.05.2020 - 20:00
2 min
B 49: Provisorium um Wetzlar wird bis zu zehn Jahre dauern
Egal, auf welche Variante die Wahl fällt: Der Neubau der B 49 in Wetzlar wird ein Mega-Projekt. Das heißt auch: Für sieben bis zehn Jahre wird eine provisorische Verkehrsführung gelten.
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