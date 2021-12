B49: Bund will den Tunnel kürzen

Was wird getan, um die aktuelle Problematik wegen der gesperrten Taubensteinbrücke zu entschärfen? "Uns wäre am liebsten, wenn der Schwerlastverkehr aus Richtung Gießen zielsicher und wirkungsvoll auf A 45 umgeleitet werden könnte", sagt Bürgermeister Andreas Viertelhausen (FW). Aus Richtung Limburg funktioniere dies schon sehr gut. Aus Richtung Gießen seien viele Lastwagen am Forum über die beiden Kreisel gefahren, sodass diese defekt waren. "Wir mussten sperren und reparieren, das hat den Stau noch vergrößert", so Viertelhausen. Man befinde sich in Abstimmung mit Hessen MobilEr hoffe, dass die Beschilderung und Umleitungsmaßnahmen noch deutlich werden, "um uns von Lkw in Wetzlar zu entlasten". Ziel müsse sein, dass Lkw keine Chance haben, geradeaus Richtung zu Wetzlar zu fahren, sondern schon an Wetzlar Ost auf die A 45 abgeleitet werden, so Viertelhausen.

Wann dürfen Lkw wieder über die Taubensteinbrücke rollen? Zunächst werde die Verstärkung angebracht, dann könnten die Lastwagen wieder über die Taubensteinbrücke fahren, teilt Hessen Mobil mit. März werde avisiert, ein Versprechen könne in dieser Frage aber nicht gegeben werden. (taf)