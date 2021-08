B49-Hochstraße: Das 485-Millionen-Euro-Projekt

Seit Jahrzehnten kämpft Garbenheim für Lärmschutz an der B 49, die auf etwa einem Kilometer Länge am Ort vorbeiführt. Weil der Verkehrslärm als extrem störend wahrgenommen wird, sind viele Garbenheimer in der aktuellen Diskussion dafür, die B 49 nach Ende der heutigen Hochstraße in Form einer Umgehung Dalheims zu bauen, also weit weg von Garbenheim.

Dabei könnte ausgerechnet der Neubau der Hochstraße dafür sorgen, dass Garbenheim endlich Lärmschutz erhält. Grund ist der Bau von Standstreifen für die B 49, der für den Fall vorgesehen ist, dass die Hochstraße neu aufgebaut wird (siehe Haupttext).

Laut Hessen Mobil haben die Anwohner einer Straße dann Anspruch auf Lärmvorsorge, wenn "wesentliche Änderungen" an einer bestehenden Straße vorgenommen werden. Ein wesentlicher Eingriff liegt laut der Landesbehörde dann vor, "wenn zum Beispiel eine Straße um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen baulich erweitert wird. Oder wenn ein erheblicher baulicher Eingriff stattfindet."

Allerdings müssen neben der baulichen Veränderung auch bestimmte Lärmpegel vorliegen, damit ein Anspruch auf Lärmschutz besteht. Diese Pegel müssen vor Ort geprüft werden.

Eine solche Prüfung war vor Jahren bereits angelaufen. 2011 hatte das Bundesverkehrsministerium dem Ausbau der B 49 bei Garbenheim zugestimmt. Für den damals bereits geplanten Bau von Standstreifen sollte der Mittelstreifen vergrößert werden, das bedeute, so hieß es damals, einen Anspruch auf den Bau von Lärmschutzwänden. 2018 wurden alle Planungen mit Blick auf die ungewisse künftige Führung der B 49 eingestelltSie würden nun, falls die Entscheidung für den Neubau der Hochstraße fallen würde, wieder aufgenommen werden. (pre)