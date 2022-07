B49-Umbau in Wetzlar: Überall Baustellen sind die Folge

1. Anschlussstelle Wetzlar-Süd, A45 an L 3451: Durch den sechsstreifigen Ausbau der A45 muss die Brücke über die Autobahn angepasst werden. Berücksichtigt werden soll das geplante Gewerbegebiet Münchholzhausen-Nord. Außerdem soll ein Radweg von Dutenhofen zum Leitz-Park über die neue Brücke führen.

2. Anschluss Naunheim an die L 3285: Die Unterführung der A 45 in Naunheim (Karlstraße) wird geschlossen. Die Unterführung der L 3285 wird - inklusive des Anschlusses an das geplante Gewerbegebiet Wetzlar/Lahnau - angepasst.

3. Wetzlarer Kreuz: Rückbau des Wetzlarer Kreuzes zu einem Dreieck, dadurch Stärkung der Über-Eck-Verbindung A 45/A 480. Die Fahrtbeziehungen Blasbach - Frankfurt, Dortmund - Blasbach und Wetzlar - Blasbach entfallen

4. Anschlussstelle Wetzlar-Ost: Durch den sechsstreifigen Ausbau der A 45 im Zuge der Umlegung der B 49 muss auch die Anschlussstelle Wetzlar-Ost umgebaut werden. Da die Talbrücke Dorlar einen Zwangspunkt darstellt, können die Verkehre nicht komplett neu geordnet werden, sondern müssen hierauf reagieren, so dass eine untypische Anschlussstellenform (Spaghetti-Knoten) entsteht.

5. Anschluss Dillfeld-Nord an B 277: Die bisherige Zufahrt zum Gewerbegebiet Dillfeld (am Obi) wird von Norden nicht mehr möglich sein, weil die Ampel wegfällt. Deshalb wird am Kreisel A 480/B 277 der Anschluss zum Dillfeld ausgebaut.

6. Anschluss Dalheim: Die provisorische Verkehrsführung über B 277, A 480 und A 45 wird vierstreifig hergerichtet. Der Umbau des Anschlusses Dalheim erfolgt kreuzungsfrei. Offen ist noch die Anbindung des Klosterwaldgeländes.

7. Westanschluss: Der Bahnübergang Altenberger Straße soll entfallen. Es gibt ein erstes Planungskonzept für den neuen Westanschluss, das den Bau einer Brücke über die Eisenbahn vorsieht. Die zugehörige, vierspurige Straße, verbindet Neustädter Platz und Anschlussstelle Dalheim. Zur Altenberger Straße soll es einen einen Abzweig geben. Eine neue Dillbrücke dient auch Radfahrern und Fußgängern.

8. Ostzufahrt: Mit Sperrung der Hochstraße wird die B 49 bei Garbenheim auf zwei Fahrstreifen zurückgebaut. Sie bleibt aber auf ihrer Trasse und mündet am Ortseingang in die Garbenheimer Straße. Diese wird von dort vierspurig in Richtung Wetzlar ausgebaut. Der Kreisverkehr Wolfgang-Kühle-Straße wird zur Ampelkreuzung. Erforderlich ist eine zusätzliche Querung der Lahn auf Höhe Spinnereistraße.

9. Neue Anschlussstelle Wetzlar-Dutenhofen an die B 49: Im Zuge des Ausbaus der B49 zwischen Wetzlar und Gießen soll eine Anschlussstelle Dutenhofen geplant werden - mit Auswirkungen auf die Anschlusstelle Lahnau.

10. Raddirektverbindung Solms - Gießen: Restflächen der heutigen B 49 im Stadtgebiet könnten genutzt werden, um eine Raddirektverbindung zwischen Gießen und Solms zu verwirklichen.

11. B 277 Aßlar: Im Rahmen des Forschungsprojekts "Vluid" wird die Leistungsfähigkeit des Knotens überprüft.

12. Knoten Hermannsteiner Straße/ Richtung Blasbach: Auch hier steht eine Überprüfung der Leistungsfähigkeit und eventuell ein Umbau an.

13. Albshausen: Umbau der Ampelanlage: Um der erhöhten Verkehrsmengen Herr zu werden, ist eine Überprüfung und ggf. ein Umbau der Ampel erforderlich. Zuvor ist in der Ortsdurchfahrt Albshausen eine Deckensanierung geplant.

23. Bahnüberführung: Die 330 Meter lange Überführung zwischen Hermannsteiner Straße und Gloelknoten ist marode und muss bis 2029 ersetzt werden. Geplant ist ein Neubau an Ort und Stelle.

Punkte 21 bis 30: Im Rahmen des Forschungsprojekts "Vluid" wird die Leistungsfähigkeit vieler Knotenpunkte im Zuständigkeitsbereich der Stadt überprüft. Unter anderem sind "intelligente" Ampelschaltungen geplant. Zudem erledigt die Stadt Deckensanierungen auf wichtigen Hauptstraßen. Das gilt für folgende Straßen oder Knotenpunkte:

21. Dillfeld Nord/Buderus

22. Hermannsteiner Straße/Siechhof

23. Gloelknoten

24. Buderusplatz

25. Karl-Kellner-Ring/Neustadt

26. Leitzplatz

27. Friedrich-Ebert-Platz

29. Braunfelser Straße

30. L 3451 zwischen Leitzpark und Knoten Franzenburg sowie Anschluss Sportparkstraße.



Zuständigkeiten:

Autobahn GmbH Hessen Mobil

Stadt Wetzlar