B49: Verbände werben für Tunnel unter Wetzlar

.17 Varianten für die B 49 hat Hessen Mobil untersucht, als die Planungen für die Zeit nach dem Ende der Hochstraße begonnen haben. Eine davon: Ein Tunnel zwischen der Dalheimer Lärmschutzeinhausung und der Anschlussstelle Garbenheim im Süden der heutigen Hochstraße. Er war allerdings, ebenso wie diverse andere Tunnel- und Brückenlösungen, verworfen worden.

.Gegen diesen langen Tunnel sprachen technische Gründe. "Eine bergmännische Untertunnelung der Bahn/Dill sowie der daran anschließenden Wohnbebauung kann technisch nicht realisiert werden", hieß es.

.Verworfen wurde auch ein kurzer Tunnel, der nur unter dem Gloëlknoten hindurch geführt hätte. Für dieses Bauwerk würde, so Hessen Mobil, die "Entwicklungslänge" nicht ausreichen. Will heißen: Es wäre nicht genug Strecke vorhanden, um eine ebenerdige Straße so weit abzusenken, dass sie am Gloëlknoten im Tunnel liegt. Die Zu- und Ausfahrten müssten extrem steil angelegt werden. (pre)

.Warum gibt es noch immer keine Entscheidung über die Führung der B 49 nach Ende der Hochstraße? Die Bürgerinitiative (BI) "B 49-Tunnel pro Wetzlar" geht davon aus, dass die Kommunalwahlen in Hessen am 14. März dahinterstecken. Dafür sieht BI-Sprecherin Susanne Wießner-Grüning klare Hinweise.

.Mitte Dezember hatte die BI bei Steffen Bilger, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, nach dem Planungsstand gefragt. Dieser habe bestätigt, dass nach Aussage der Hessischen Straßenbauverwaltung die "landesinterne Abstimmung in den kommenden Wochen abgeschlossen" und mit dem Bundesverkehrsministerium für Verkehr erörtert würde.

.In der Folge hatte die BI Ende Januar Hessens Wirtschafts- und Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) und Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) mit der Bitte angeschrieben, zeitnah eine klare Positionierung des Landes für die Tunnellösung einzunehmen. Bislang habe man noch keine Antwort erhalten.

.Es dränge sich die Vermutung auf, dass die Landesregierung schon seit Monaten auf Zeit spiele und ohne Festlegung auf eine Ausbauvariante über den Kommunalwahltermin am 14. März kommen möchte, so Wießner-Grüning. Gerade der Grüne Al-Wazir befinde sich in einem Dilemma: "Egal, welche Ausbauvariante er nach Berlin empfiehlt, muss er mit politischem Gegenwind rechnen." Es mache durchaus Sinn, vor der Kommunalwahl nichts zu entscheiden. Damit mache man auch nichts falsch. (red)