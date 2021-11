B49 wird bei Wetzlar kurzfristig gesperrt

Um Lkw bis zum Ende der Sanierungsarbeiten von der Taubensteinbrücke fernzuhalten, wird auf der B 49 bei Wetzlar ab Freitag unter Vollsperrung in beiden Fahrtrichtungen eine Lkw-Separierung eingerichtet. Archivfoto: Pascal Reeber

WETZLAR - Vor einigen Tagen hat Hessen Mobil Risse an der Taubensteinbrücke auf Höhe des Forums Wetzlar festgestellt . Seitdem ist das Bauwerk für Lkw über 3,5 Tonnen gesperrt. Erst im Frühjahr kommenden Jahres , nach Beendigung der Sanierungsarbeiten an der Brücke, darf der Schwerverkehr die Brücke wieder passieren. Der Schwerlastverkehr wird daher aktuell in beiden Fahrtrichtungen großräumig zwischen der Anschlussstelle Wetzlar-Ost und der Anschlussstelle Wetzlar-Dalheim über die A45 und das Wetzlarer Kreuz, die A480 und die B277 umgeleitet.

Ab Freitagabend, 26. November, wird zudem auf der B49 bei Wetzlar in beiden Fahrtrichtungen eine Lkw-Separierung eingerichtet. Die kurzfristig aufgestellte Beschilderung für die Lkw-Sperrung wird so durch eine dauerhafte Verkehrsführung ersetzt. Diese gilt bis zur Aufhebung der Sperrung.

Laut Hessen Mobil wird dazu bereits einen Kilometer vor den Abfahrten an der Anschlussstelle Garbenheim (aus Richtung Gießen kommend) sowie Wetzlar-Dalheim (aus Richtung Limburg kommend) der gesamte Schwerverkehr mittels Überholverbot auf den rechten Fahrstreifen der B49 geführt. Ab 400 Metern vor den Abfahrten werden die beiden Fahrstreifen mit einer Markierung voneinander getrennt, ab 150 Metern vor der Abfahrt auch baulich. Der jeweils linke Fahrstreifen führt den Pkw-Verkehr geradeaus über die Taubensteinbrücke, der rechte Fahrstreifen leitet den Verkehr mit dem Lkw-Verkehr entsprechend ab.

Im Zuge dieser Verkehrssicherung wird auch die Beschilderung intensiviert, so dass neben den bereits aufgestellten LED-Tafeln an drei weiteren Standorten beidseitig der B49 das Lkw-Verbot auf Plantafeln angekündigt wird. Zusätzlich wird an den Anschlussstellen Wetzlar-Mitte und Garbenheim die Sperrung der Taubensteinbrücke für Lkw durch eine Fahrbahneinengung der Zufahrten auf die B 49 auf 3,25 Meter verdeutlicht.

Damit das Lkw-Fahrverbot im Bereich der Taubensteinbrücke eingehalten wird, werden dort in Abstimmung mit den Polizeibehörden in beiden Fahrtrichtungen sogenannte "Enforcement-Trailer" aufgestellt. Das sind mobile Messanhänger, die auch in der Lage sind, Fahrzeuggrößen zu erfassen und zu kategorisieren. Bei Missachtung drohen hohe Bußgelder.

Kurzfristige Sperrung auf der B49 bei Wetzlar

Um die Lkw-Separierung einzurichten, muss die B49 in Fahrtrichtung Gießen ab der Anschlussstelle Solms bis zur Anschlussstelle Wetzlar-Mitte (für Pkw) beziehungsweise bis zur Anschlussstelle Wetzlar-Garbenheim (für Lkw) gesperrt werden. Diese Sperrung gilt kurzfristig von Freitagabend, 26. November, ab circa 20 Uhr, bis voraussichtlich Samstagmorgen, 27. November, gegen 7 Uhr. Der Verkehr in Fahrtrichtung Gießen wird währenddessen über die Bedarfsumleitung U1 über Albshausen und Steinbach umgeleitet.

In der Gegenrichtung muss die B49 in Fahrtrichtung Limburg zwischen der A45-Anschlussstelle Wetzlar-Ost und der Anschlussstelle Garbenheim gesperrt werden. Diese Sperrung gilt ebenfalls kurzfristig von Freitagabend, 26. November, ab circa 21 Uhr, bis spätestens Sonntagmittag, 28. November. Diese lange Sperrzeit ist laut Hessen Mobil aufgrund der erforderlichen, umfangreichen Markierungsarbeiten nötig, die witterungsabhängig sind.

Der Verkehr wird ab der Anschlussstelle Wetzlar-Ost über die A45 Richtung Dortmund, das Wetzlarer Kreuz, die A480 und die B277 zur B49-Anschlussstelle Wetzlar-Dalheim umgeleitet. Auch der Verkehr nach Wetzlar wird über diese Umleitung geführt.