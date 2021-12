Baby Matilda stellt in Wetzlar Rekord ein

WETZLAR - Im Klinikum Wetzlar ist ein alter Geburtenrekord eingestellt worden: Matilda ist das 700. Baby des Jahres. Zum ersten Mal seit 2005 wurde diese Geburtenzahl wieder erreicht.

Nicht nur die Eltern Lea Marie Bachmann und Hannes Leinweber freuen sich über ihre Tochter, die am 10. Dezember um 15.38 Uhr das Licht der Welt erblickte. Bei der Geburt wog Matilda 3600 Gramm und war 53 Zentimeter groß. "Das gesamte Team der Gynäkologie und Geburtshilfe freut sich mit den frisch gebackenen Eltern", sagte Dr. Yvonne Völkel, leitende Kreißsaaloberärztin.

"Natürlich ist jede Geburt etwas Besonderes. Aber dieses Jubiläumsbaby führt uns noch Mal mehr vor Augen, was wir gemeinsam erreicht haben: eine Geburtensteigerung trotz der Corona-Pandemie und unter all den damit verbundenen Umständen für Patienten und Mitarbeiter", erläuterte Völkel. So sei die Zunahme der Geburten kein Corona-Effekt, sondern spiegele vielmehr die Arbeit des gesamten Teams für die Patientinnen wider. Die Oberärztin verwies in diesem Zusammenhang auch auf die coronabedingt virtuellen Informationsabende für werdende Eltern. Die nächsten seien für Dienstag, 21. Dezember, und Dienstag, 18. Januar, geplant. Informationen dazu gebe es auf www.lahn-dill-kliniken.de oder über die Facebook-Seite der Lahn-Dill-Kliniken.

Dass ausgerechnet jetzt der Geburtenrekord am Wetzlarer Klinikum eingestellt worden sei, gehe sicher auf mehrere Faktoren zurück, erklärte eine Kliniksprecherin auf Nachfrage. Außer dem leichteren Zugang in Form von digitalen Informationsabenden, dem guten Team und den jüngsten Investitionen in die Ausstattung der Geburtsstation spiele sicher auch eine Rolle, dass es in der Region immer weniger Entbindungsangebote gebe. So hatte beispielsweise 2019 das Kaiserin-Auguste-Victoria-Krankenhaus seine Geburtsstation geschlossen und ein Jahr zuvor das vorerst letzte Geburtshaus im Lahn-Dill-Kreis sein Angebot, dort Kinder auf die Welt zu bringen, eingestellt.