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Dienstag, 14.04.2020 - 12:32
4 min

Babys warten nicht: Geburten während der Corona-Krise

Eine Geburt lässt sich nicht aufschieben. Hebammen müssen auch in der Corona-Krise Schwangere betreuen. Wir haben einige von ihnen gefragt, welche Schwierigkeiten das mit sich bringt.

Von Manuela Jung
Keine einfache Zeit für Hebammen. Normalerweise betreut Sylke Krause schwangere Frauen mit der nötigen menschlichen Zuwendung. Jetzt ist aber auch für sie Mundschutztragen und - wenn möglich - Abstand halten angesagt. Foto: Manuela Jung

Keine einfache Zeit für Hebammen. Normalerweise betreut Sylke Krause schwangere Frauen mit der nötigen menschlichen Zuwendung. Jetzt ist aber auch für sie Mundschutztragen und - wenn möglich - Abstand halten angesagt. Foto: Manuela Jung

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