Bahn kürzt Fahrplan wegen Corona: Kritik vom Fahrgastverband

Keine Nachtverkehre mehr, tagsüber gilt weitgehend der Ferien- oder SamstagsfahrplanSo reagiert der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) auf die aktuelle Situation. Die Einschränkungen seien erforderlich, "um auch in Zeiten des Coronavirus einen zuverlässigen Betrieb auf Basis eines stabilen Grundangebotes sicherzustellen", so der RMV in einer Mitteilung an seine Nutzer.

Komplett eingestellt wird die Regionalexpresslinie 25 von Koblenz über Weilburg und Wetzlar nach Gießen. Die Regionalbahn 45 (Limburg - Gießen, weiter nach Fulda) wird ausgedünnt.

Im sogenannten Mittelhessennetz zwischen Frankfurt und Kassel/Siegen gilt der Samstagsfahrplan mit Ergänzungen: Es gibt einige frühe Fahrten, zum Beispiel um 4.24 Uhr von Dillenburg nach Frankfurt, um 5.51 Uhr von Frankfurt nach Gießen und um 6.31 Uhr von Frankfurt nach Gießen. Die meisten Nachtzüge fahren unter der Woche allerdings nicht.

Auf der Linie 15 (Brandoberndorf - Bad Homburg) fahren die Züge montags bis freitags stündlich bis Friedrichsdorf, wo Anschluss zur S-Bahn besteht. Die Direktverbindungen nach Frankfurt entfallen. Samstags besteht Stundentakt von Brandoberndorf nach Bad Homburg.

Im Wetzlarer Stadtbus gilt ab sofort der Ferienfahrplan. Alle als Schulfahrten gekennzeichnete Fahrten fallen aus. Außerhalb der Stadt bietet die Verkehrsgesellschaft Lahn-Dill-Weil aktuell noch das reguläre Fahrtangebot. Umstellungen seien aber in Vorbereitung, heißt es auf Nachfrage. (pre)