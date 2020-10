Bahnübergang Dutenhofen bis März 2021 gesperrt

Der Bahnübergang am Bahnhof Dutenhofen wird wegen der Sanierung der Graben- und Bahnhofstraße ab Freitag bis in den März 2021 gesperrt. Foto: Pascal Reeber

WETZLAR-DUTENHOFEN - Die Kanal- und Straßenbauarbeiten in Dutenhofen treten in die nächste Bauphase ein: Am Freitag ziehen die Bauarbeiter aus der Graben- in die Bahnhofstraße um. Der Bahnübergang am Bahnhof ist ab diesem Zeitpunkt gesperrt - bis Ende März 2021. Nur Fußgänger und Radfahrer können die Gleise überqueren.

Die Schließung des Bahnüberganges bedeutet, dass der Ringverkehr für die Erschließung des Dutenhofener Sees mit Kraftfahrzeugen unmöglich wird. Ab Freitag erfolgen Zu- und Abfahrt über das Gewerbegebiet "Am Rübenmorgen", die Einbahnstraße wird aufgehoben.

Ansonsten ändert sich wenig. Für die 1,3 Millionen Euro teure Sanierung von Graben- und Bahnhofstraße besteht aktuell bereits eine Umleitung - sie bleibt nach Angaben der Stadt in Kraft. Das gilt auch für den Busverkehr, der die Haltestelle am Bahnhof weiter nicht erreichen kann und dafür einen Ersatzhalt in der Wellergasse bedient. Erst im folgenden dritten und vierten Bauabschnitt muss der Bus dann den Baustellenbereich weiträumig umfahren.

Die Bauarbeiten in Dutenhofen hatten im Juli begonnen. Die Stadt lässt Graben- und Bahnhofstraße grundhaft erneuern, also neben der Fahrbahn auch die Kanäle. Es werden 5300 Kubikmeter Aushub bewegt, 4650 Quadratmeter Oberfläche ausgebaut, über 300 Meter Stahlbetonrohre verlegt, zehn Kanalschächte versetzt, 2650 Quadratmeter neue Asphaltfahrbahn hergestellt, 820 Meter Bord- und Rinnsteine eingebaut, 1700 Quadratmeter Betonsteinpflaster verlegt und etwa 1000 Meter Leerrohre eingebaut.

Der bisherige erste Bauabschnitt umfasste nur die Grabenstraße. Sie hat mittlerweile eine glatte neue Oberfläche und gepflasterte Gehwege erhalten. Der nun beginnende zweite Abschnitt umfasst die Strecke vom Bahnhof bis zur Einmündung Bahnhofstraße/Wellergasse, Abschnitt drei die Kreuzung Wellergasse/Bahnhofstraße und Abschnitt vier die Bahnhofstraße zwischen Wellergasse und Garbenheimer Straße. All das ist Teil der Ortsdurchfahrt und mit der Nummer 3285 eine klassifizierte Landesstraße. Das Großprojekt soll bis Herbst 2021 beendet sein.