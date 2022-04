Balder und Busse beim Theaterring in Wetzlar

Die beiden Komödianten sorgen für Unterhaltung: Hugo Egon Balder (l.) und Jochen Busse. Foto: Münchner Tournee

WETZLAR - Der Theaterring Wetzlar zeigt am Freitag, 29. April, um 20 Uhr in der Stadthalle zum Abschluss der Saison 2021/22 ein Highlight: "Komplexe Väter" heißt die Komödie mit Jochen Busse, Hugo Egon Balder, Björn René Heinersdorff, Ute Maike Bollow, Nadine Josepha Grünberg und Farina Giesmann. Es spielt das Münchner Tournee Theater, die Inszenierung übernimmt René Heinersdorff.

Drei nicht mehr ganz so junge Männer versuchen auf unterschiedliche Weise, nachzuholen, was sie bei der Tochter versäumt haben. Die Sehnsucht, begangene Lebensfehler zu korrigieren, die Hoffnung, die Zeit aufhalten zu können, der Wunsch, Erlebtes noch mal zu leben, führen zu Verwechslungen und Missverständnissen. Nur zwei starke Frauen sind in der Lage, aus drei Männern keine Väter mit Komplexen werden zu lassen.

René Heinersdorff hat Jochen Busse und Hugo Egon Balder die Rollen der alt gewordenen Väter auf den Leib geschneidert. Die beiden erweisen sich einmal mehr als Meister des genauen Timings und lassen Heinersdorffs Pointen funkeln.

Karten zum Preis von 20 Euro gibt es unter Telefon 0 64 41-2 10 12 75 und per E-Mail an karten@theaterring-wetzlar.de.