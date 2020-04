Bannmeile um Dutenhofener See ist zum 1. Mai kein Thema

Die geplante Bannmeile um den Dutenhofener See wird es am 1. Mai nicht geben. Foto: Pascal Reeber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Die Stadt Wetzlar appelliert vor dem 1.-Mai-Feiertag an die Bevölkerung, sich an die Abstandsgebote und Hygieneregeln zu halten. "Anstelle der üblichen Mai-Feiern zum 1. Mai planen Vereine offensichtlich, Essensstände aufzubauen, um die Mitnahme von Speisen und Getränken zu ermöglichen", schreibt die Stadt auf ihrer Facebook-Seite.

Dort weist sie auch daraufhin, dass Vereine mit einem Essensstand weder als Eisdielen noch als Gaststätten gelten würden, weshalb diese Art des Mitnahmeangebots verboten sei. Einen entsprechenden Hinweis habe das Hessische Innenministerium an die Kommunen weitergegeben, erklärt Wetzlars stellvertretender Ordnungsamtsleiter Boris Falkenberg gegenüber dieser Zeitung.

Auch am 1. Mai würden natürlich die entsprechenden Abstandsgebote und das Kontaktverbot gelten erklärt er. Das Ordnungsamt der Stadt Wetzlar werde dies entsprechend wie in den vergangenen Tagen und Wochen entsprechend kontrollieren. Im Übrigen gelte das aufgrund der geltenden Corona-Verordnungen ebenso für Zusammenkünfte in Vereinen.

Auf den 1. Mai vorbereitet hatten sich Stadt, Polizei und der Betreiber des Dutenhofener Sees, Markus Strasser, schon weit vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Nachdem es in den vergangenen Jahren rund um den See und vor allem vor der Gaststätte immer häufiger Ärger und Schlägereien zwischen meist alkoholisierten Besuchern gegeben hatte, wollten die Verantwortlichen dieses Jahr durchgreifen. "Wir wollten klarmachen, dass der Dutenhofener See keine Partymeile ist und wenn Leute anfangen auf die B 49 zu pinkeln oder Flaschen zu werfen, ist es auch kein Spaß mehr", erklärt Falkenberg.

Geplant war eine Art Bannmeile rund um den Dutenhofener See zu legen. Dort wäre dann beispielsweise das Trinken von Alkohol in der Öffentlichkeit untersagt worden. Gaststättenbetreiber Strasser hatte laut Ordnungsamt sogar mit dem Gedanken gespielt, seine Lokalität für diesen Tag zu schließen.

Doch von diesen Plänen ist nicht mehr viel übrig geblieben, denn aufgrund der Corona-Pandemie und der Zwangsschließung von Gaststätten und Biergärten ist mit Szenen wie aus den Vorjahren nicht zu rechen. Das heiße laut Falkenberg aber nicht, dass diese Pläne damit vom Tisch seien. Nächstes Jahr werden man wieder überprüfen, ob entsprechende Maßnahmen ergriffen werden müssen.