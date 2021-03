Bau der Kranhäuser an der Lahn kann beginnen

Während die Bauarbeiten auf dem Lahnhofgelände nun anlaufen, sind zwei weitere Projekte der Helm-Gruppe bereits weiter: Der 22 Millionen Euro teure Wohnkomplex Modus 3.0 in der Bahnhofstraße soll voraussichtlich im Spätsommer an die Bewohner übergeben werden, dort laufen aktuell noch die abschließenden Arbeiten. Auch hier sind Eigentumswohnungen entstanden, 75 Stück an der Zahl.

Die Bewohnerparkplätze für dieses Projekt befinden sich zum Großteil im neuen Parkhaus an der Ecke Gloëlstraße/Eduard-Kaiser-StraßeAuch dieses Projekt der Helm-Gruppe soll daher spätestens zum Bezug von Modus 3.0 im Spätsommer fertig sein.

Auf dem gleichen Grundstück, das lange Zeit brach gelegen hatte, entsteht derzeit auch der Neubau der städtischen Volkshochschule (VHS). Über vier Geschosse wird das Gebäude verfügen, die unteren beiden nutzt die VHS als Mieter, darüber entstehen auf zwei Stockwerken Appartements zur Kurzzeitmiete für Werkstudenten, Vertreter oder Mitarbeiter von Unternehmen, die für ein paar Tage in Wetzlar sind und in dieser Zeit kein Hotel beziehen möchten. 33 vollausgestattete Appartements wird dieses "Boardinghouse" beherbergen. Der viergeschossige Bau an der Gloëlstraße soll im ersten oder zweiten Quartal 2022 fertig sein.

Geplant sei, dass die Volkshochschule mit Start des neuen Semesters Mitte 2022 am neuen Standort den Betrieb aufnehme. Als Nachnutzer der bisherigen Räume in der Spilburg stehe die Technische Hochschule Mittelhessen bereits in den Startlöchern, sagte Bürgermeister und Baudezernent Andreas Viertelhausen (FW). Viertelhausen lobte, mit den Neubauten auf dem früheren Gelände des Autodienstes Detlev werde in der Gloëlstraße ein angemessener, abgeschlossener Stadtzugang entstehen. (pre)