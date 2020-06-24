Mittwoch, 24.06.2020 - 19:00
3 min
Bauarbeiten am Knoten Franzenburg in Wetzlar nähern sich Ende
Von Pascal Reeber
Redakteur Wetzlar
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ZUSCHUSS FÜR BUSBAHNHOF
Direkt neben dem Knoten Franzenburg soll der neue Busbahnhof für das Schulzentrum entstehen - dafür hat die Stadt nun einen Zuschuss des Landes erhalten: 532 000 Euro gehen auf dem städtischen Konto ein, teilte das Verkehrsministerium in Wiesbaden mit. Die Gesamtkosten des Baus: 914 000 Euro.
Geplant wird der neue Busbahnhof direkt vor der Goetheschule, gegenüber der Einmündung der Landstraße nach Dutenhofen. Fünf Halteplätze sind vorgesehen. Die Bauarbeiten sollen nach Freigabe des Knotens Franzenburg im Juli 2020 beginnen und ein Jahr später abgeschlossen werden.
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