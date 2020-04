Bauarbeiten an der Taubensteinbrücke enden mit Sperrung

Eine Vollsperrung der B 49 im Bereich Taubensteinbrücke kündigt Hessen Mobil für das letzte Aprilwochenende an. Foto: Pascal Reeber

Wetzlar (gro). Die Arbeiten an der Taubensteinbrücke stehen kurz vor dem Abschluss. Um die Baustellenverkehrsführung abzubauen, muss die B 49 am letzten Aprilwochenende noch einmal voll gesperrt werden.

Seit Mitte vergangenen Jahres wurde an der Taubensteinbrücke die Spritzbetonschale an der Unterseite der Brücke und am Widerlager im Bereich der Spinnereistraße entfernt. Die Brückenunterseite wurde instandgesetzt, Entwässerungsleitungen erneuert. Die Vorarbeiten für die Verstärkung der 320 Meter langen Spannbetonkonstruktion von 1963 sind damit beendet. Die Vollsperrung betrifft die B 49 in beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Wetzlar-Mitte und Garbenheim. Die Sperrung gilt von Samstagabend, 25. April, ca. 18 Uhr, bis Sonntagabend, 26. April, ca. 22 Uhr. Der Durchgangsverkehr in Richtung Gießen wird ab Wetzlar-Dalheim über die B 277, die Anschlussstelle Aßlar der A 480 zum Wetzlarer Kreuz und weiter über die A 45 zur Anschlussstelle Wetzlar-Ost umgeleitet.

Anschlussstelle Mitte bleibt von Limburg aus erreichbar

Bis Wetzlar-Mitte kann der Verkehr aus Richtung Limburg die B 49 weiterhin befahren und dort abfahren. Auch kann an der Anschlussstelle Wetzlar-Mitte auf die B 49 Richtung Limburg aufgefahren werden. Der Verkehr, der aus Wetzlar auf die B 49 in Fahrtrichtung Gießen auffahren möchte, kann entweder über die B 277 und das Dillfeld, die A 480 und die A 45 zur Anschlussstelle Wetzlar-Ost fahren oder über die Garbenheimer Straße zur Anschlussstelle Garbenheim und dort auf die B 49.

Der Durchgangsverkehr Richtung Limburg wird ab Wetzlar-Ost über die A 45 zum Wetzlarer Kreuz und weiter über die A 480 und die B 277 zur Anschlussstelle Dalheim der B 49 umgeleitet. Für den Regionalverkehr nach Wetzlar aus Richtung Gießen wird eine Umleitung über die Anschlussstelle Lahnau, die L 3020 und Garbenheim eingerichtet. Im Bereich der B 49-Anschlussstelle Garbenheim bleibt die Anfang des Jahres eingerichtete Baustelle bestehen. Dort steht in beide Fahrtrichtungen jeweils ein Fahrstreifen zur Verfügung.