Bauboom füllt die Grube

Werkleiter Jürgen Popp (Mitte) erläutert den Mitgliedern der Ortsbeiräte Blasbach und Hermannstein das Verfüllen der Grube Malapertus. Foto: Lothar Rühl

WETZLAR - Das Verfüllen der Gruben in Hermannstein geht schneller voran, als erwartet. EIn Grund dafür, dass die Grubenlöcher schneller verfüllt sein könnten als ursprünglich angenommen, ist der anhaltende Bauboom.

Darüber, wie es um die Grubenverfüllung steht und was sonst so auf dem Grubengelände lost ist, haben Michael Hoffein, Leiter Rohstoffsicherung, und Werkleiter Jürgen Popp von Heidelberger Sand und Kies erklärt. Die beiden Vertreter des Unternehmens standen den Mitgliedern der Ortsbeiräte Blasbach und Hermannstein bei einem Informationsgespräch Rede und Antwort. Mit dabei war auch Umweltdezernent Norbert Kortlüke (Grüne).

Hoffeins berichtete, dass das Grubengelände Malapertus in drei Feldern mit Erdreich und Steinen seit acht Jahren verfüllt wird. Zunächst ist das Unternehmen davon ausgegangen, dass das Verfüllen 25 Jahre dauern wird. Es würden jedoch mehr Lastwagenfuhren angeliefert als zunächst geschätzt.

Jeden Tag 180 bis 200 Lastwagen Aushub

Dies sei mit dem enormen Bauboom zu erklären. Jeden Tag kommen nach Angaben von Popp 180 bis 200 Lastwagen auf das Gelände zwischen Hermannstein und Blasbach. Auf den Kippern und Anhängern haben die rund 5000 Tonnen Material täglich dabei. Das stammt nicht nur aus der Region rund um Wetzlar, sondern kommt mitunter aus Frankfurt angefahren.

Über 100 Jahre wurde vor Ort Zement abgebaut, aber auch Manganerz, teilweise unter und über Tage. Seit Dezember 2010 ist der Abbau gestoppt und die Renaturierung des Geländes hat begonnen.

Hoffeins und Popp wiesen darauf hin, dass das Berg-Amt die Aufsicht hat und es seit vier Jahren eine Kooperation mit dem Naturschutzbund (Nabu) gibt. Bislang seien aus dem nördlichen Gebiet über 30 000 Amphibien in den südlichen Bereich umgesiedelt worden. Es würden Gewässer hergestellt, die von geschätzten Arten angenommen werden. So wurde die Gelbbauchunke auf dem Grubengelände angesiedelt. Grundsätzliches Ziel der Auffüllung: Damit nachfolgende Generationen sie nutzen können.

Popp erläuterte, dass an zwei Hängen Teile abgerutscht sind. Hier gehe es darum, die Wände zu stabilisieren. Ursache seien die Auswaschungen und Klüfte im Kalkstein.

Die Mitglieder der beiden Ortsbeiräte hatten viele Fragen. Andres Ebertz (Blasbach) bemängelte, dass die Leitplanken an der Landesstraße 3376 ständig verdreckt seien. Umweltdezernent Kortlüke erläuterte, dass die Reinigung der Leitplanken Aufgabe von Hessen Mobil sei.

Zwei Waschstraßen

halten Straße sauber

Popp beteuerte, Heidelberg Sand und Kies wolle ein guter Nachbar sein. In den vergangenen Jahren sei es aufgrund von anfahrenden Lastwagen zu langen Staus auf der Landesstraße gekommen. Das hatte zu erheblichem Unmut in der Bevölkerung geführt, konnten doch Autofahrer, aus Blasbach kommend, an der Lkw-Schlange nicht vorbei fahren. Deshalb habe das Unternehmen mehrere Maßnahmen getroffen. Unter anderem wurden mehr Plätze für Lastwagen auf dem Betriebsgelände geschaffen. Aktuell könnten bis zu 60 Fahrzeuge in die Grube einfahren. Zum anderen habe man eine zweite Waschstraße eingerichtet, um die Lastwagen vor der Ausfahrt auf die Landesstraße zu reinigen. Um die verschmutzte Straße zu reinigen, habe das Unternehmen ein Wasserfahrzeug angeschafft und es wurde eine zweite Ausfahrt geschaffen. Zudem weisen Schilder darauf hin, dass das Gelände nur noch Richtung Blasbach und damit Richtung Autobahn zu verlassen ist.

Manfred Veit (Blasbach) wies auf die Staubentwicklung bei der Grube Roter Berg hin. Er fragte, warum dort nicht gewässert werde. "Sobald ich den Weg nass mache, erzeugen die Lastwagen eine Schlammspur auf der Straße", erläuterte Popp. Das fünf Hektar große Grubengelände soll laut Kortlüke möglichst bald für die landwirtschaftliche Nutzung wieder zurückgegeben werden. Popp informierte darüber, dass in der Nähe der letzten Häuser die Verfüllung schon weit gediehen seien. Dort fehle nur noch ein Meter Erdaufschüttung. Er gehe davon aus, dass die Verfüllung der Grube Roter Berg im Jahr 2023 abgeschlossen werden könne.

Die weitere Frage von Andreas Ebertz, warum dort bereits gewachsene Pflanzen wieder abgeholzt würden. Popp sagte, dass sein Unternehmen nicht einfach Bäume und Sträucher mit Bauschutt überschütten dürfe. Die Bepflanzung müsse erst abgeschnitten werden.

Lkw-Fahrer "donnern"

durchs Dorf

Jochen Horz (Hermannstein) sagte, es gebe immer noch Lastwagenfahrer, die die Beschilderung missachteten und mit ihren leeren Lkws durch den Ort donnerten, was großes Getöse verursache. Der Werkleiter sagte, sein Unternehmen habe alles getan, um die Fahrer davon abzuhalten. Es sei nicht möglich, eigene Mitarbeiter an die Straße zu stellen, um die Lkw-Fahrer zu stoppen.

Popp wies darauf hin, dass es immer wieder Zeitgenossen gibt, die auf der Seite Richtung Naunheim über den Zaun steigen und im See baden. Alle paar Wochen müssten Mitarbeiter dort hinunter klettern, um Flaschen einzusammeln.