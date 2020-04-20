Montag, 20.04.2020 - 05:30
3 min
Bauende in Sicht für Wetzlarer Brühlstraße
Von Steffen Gross
Redakteur Wetzlar
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DER AUSBAU IN ZAHLEN
Allein im Ausbaubereich der südlichen Brühlsbachstraße werden bis zum Abschluss rund 3900 Kubikmeter Aushub bewegt, 260 Meter Stahlbetonkanalrohre verlegt, 380 Meter duktile Gussrohre DN 450 eingebaut, 1500 Quadratmeter Asphaltfahrbahn hergestellt, 550 Meter Bord-und Rinnensteine eingebaut, 2200 Quadratmeter Betonsteinpflaster verlegt, über zwei Kilometer Leerrohre eingebaut und 20 Meter Kanalsanierungen in geschlossener Bauweise ausgeführt.
Die Gesamtkosten, die für diese Arbeiten anfallen, belaufen sich auf zwei Millionen Euro
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