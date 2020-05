Bauern demonstrieren vor dem Nabu in Wetzlar

Die Nabu-Geschäftsführung stellt den Bauern eine Mikrofonanlage zur Verfügung, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Foto: Lothar Rühl

WETZLAR. 100 hessische Bauern sind am Donnerstagmorgen mit ihren Traktoren vor die Nabu-Geschäftsstelle in der Wetzlarer Friedensstraße gefahren und haben ihren Unmut gegen den Naturschutzbund zum Ausdruck gebracht. Die spontane Demonstration, zu der bundesweit in verschiedenen Städten von der Basisbewegung "Land schafft Verbindung Deutschland" (LSV) aufgerufen wurde, war eine Reaktion auf einen Auftritt der Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) vor einer Woche. Sie habe in ihrem Bericht zur "Lage der Natur" der Landwirtschaft die Alleinschuld am Verlust der Artenvielfalt gegeben. Zudem richtete sich der Protest gegen ihren Staatssekretär Jochen Flasbarth, der von 1992 bis 2003 Präsident des Nabu war. Der Nabu finde im Umweltministerium mehr Gehör als die Bauern. Zudem liefere der Nabu falsche Zahlen an das Ministerium. Aus diesem Grund wollten die Landwirte den von ihnen verspürten Druck an der Nabu-Geschäftsstelle loswerden.

Nur für 23 Prozent des Artensterbens verantwortlich

Lisa Schäfer, Tochter eines Landwirts aus Niederbiel, war Organisatorin der Demonstration. Sie sagte, es sei falsch, die Bauern als alleinige Verursacher darzustellen. 77 Prozent der Umweltzerstörung habe andere Ursachen. Die Bauern trügen nur zu 23 Prozent zum Artensterben bei. Der Bericht von Svenja Schulze sei verheerend, denn nur die Landwirte würden an den Pranger gestellt. Die Verursacher der anderen 77 Prozent würden nicht einmal erwähnt.

Das Bauernbashing müsse aufhören. Ein ganzer Berufsstand werde verunglimpft durch die Ministerin. Sie sprach sich dafür aus, dass "Nabu" und LSV gemeinsam nach Lösungen suchen und dafür ins Gespräch kommen.

Doch einige Bauern hatten andere Absichten. Ein Landwirt rief aus der Menge, die sich zur Kundgebung vor der Nabu-Geschäftsstelle vereinigt hatten: "Ich möchte nicht mit Ihnen sprechen. Ich würde Ihnen gerne den Frack voll hauen". Dennoch blieb die Demonstration weitgehend ruhig. Dafür sorgte Nabu-Geschäftsführer Hartmut Mai unter anderem, in dem er den Demonstranten eine Mikrofonanlage zur Verfügung stellte.

LSV-Sprecher Christian Damm aus Rauschenberg bei Marburg sagte, die Landwirte seien die Letzten, die sich weigerten, etwas für die Natur zu tun. Durch den Anbau produzierten die Bauern als einzige Berufsgruppe sogar CO2, also Sauerstoff. Sie stellten zu 88 Prozent die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln sicher. Er warnte, sollten noch mehr Flächen aus der Produktion genommen werden, habe das Folgen weltweit, etwa durch verstärktes Abbrennen des Urwaldes in Brasilien.

Zudem benannte er andere Verursacher des Artensterbens, etwa den Flug- und Straßenverkehr und das neue G5-Netz. Auch die vermehrten Windräder würden Vögel und Insekten töten. Er wies ferner darauf hin, dass in Farben Fungizide verarbeitet würden, welche die Landwirte nicht mehr auf die Äcker bringen dürfen. "Wenn einer Naturschutz kann, dann wir", resümierte Damm.

Mai wies darauf hin, dass es die Problematik des Artensterbens zweifelsohne gibt. Ein "Weiter so" könne es nicht geben. Es gebe immer weniger Insekten und das Trinkwasser ist belastet. "Wir müssen davon wegkommen", so der Nabu-Geschäftsführer. Dabei spielten die Landwirte eine große Rolle. "Wir müssen gemeinsam nach Lösungen suchen, weil es so nicht weiter geht", lud Mai zum Dialog ein. Die Demonstration empfinde er als Start für weiterführende Gespräche. Es brauche mehr naturverträgliche Landwirtschaft.

Landwirt Bodo Marstaller aus Pohlheim-Grüningen sagte am Rande der Demonstration, ihn bedrücke, dass die Politik die Landwirte verantwortlich mache für die Problematik. Die Bauern sorgten für die Ernährung und gelten gerade jetzt in der Corona-Krise als systemrelevant. "Ich mach' doch nur, was sein muss", verteidigte er den Einsatz von Spritzmitteln in der Landwirtschaft. Er selbst habe doch ein großes Interesse am Erhalt der Natur, schließlich wolle er seiner Tochter einmal den Hof vererben. "So kann man nicht mit uns Bauern umgehen", empörte er sich über die Äußerungen der Ministerin.

Die Vertreter des LSV nahmen nach zahlreichen Redebeiträgen das Angebot von Mai an, sich in kleineren Runden zu Gesprächen zu treffen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen.