Baukran am Karl-Kellner-Ring umgesetzt

Der Karl-Kellner-Ring war von Samstagmittag bis Sonntagabend gesperrt, weil ein Baukran auf der Baustelle der Kreisverwaltung am Buderusplatz umgesetzt werden musste. (© Lothar Rühl)

WETZLAR - Von Samstagmittag bis Sonntag Abend ist kein Auto auf dem Karl-Kellner-Ring vorangekommen. Grund der Sperrung war das Umsetzen des 35 Meter hohen Baukranes an dem fünfgeschossigen Gebäude der Kreisverwaltung am Buderusplatz. Seit Januar wird dort ein Verwaltungsgebäude mit 85 Arbeitsplätzen gebaut. In dem Rundbau sollen Fachdienste aus den Abteilungen Soziales und Integration sowie der Ausländerbehörde Platz finden.

"Das Verwaltungsgebäude haben wir so gut wie fertig", berichtet Hochbaupolier Olaf Lenz vom beauftragten Bauunternehmen Hundhausen.

Demnächst soll das Parkhaus mit 285 Stellplätzen auf dem ehemaligen Sparkassengelände entstehen. Doch der Kran stand genau auf dieser Fläche. Deshalb musste er am Wochenende umgesetzt werden. Dafür kam ein 250-Tonner-Autokran zum Einsatz. Zunächst wurde der 40 Meter lange Ausleger abgebaut und auf dem Karl-Kellner-Ring abgelegt. "Am neuen Standort soll der Ausleger noch zehn Meter länger sein", erläutert Lenz, während zwei Mitarbeiter oben in 35 Metern Höhe das nächste Teil des Kranes lösen. Nach und nach wird der Kran abgebaut und einige Meter versetzt auf der Seite der Moritz-Hensoldt-Straße wieder aufgebaut. Es folgen der Gegenausleger und schließlich die Kabine des Kranführers, bevor der Turm des Krans auf den neuen Kranfuß gesetzt werden kann.

"Am Verwaltungsgebäude haben wir bereits zwei Treppenhäuser angebaut, die für das Parkhaus gedacht sind", erklärt Lenz. Bis April soll auch der Rohbau des Parkhauses stehen. Damit ist für das Siegener Bauunternehmen die Arbeit abgeschlossen und andere Gewerke sollen die Häuser fertigstellen. Die Sperrung rund um den eigentlich belebten Buderusplatz haben die Wetzlarer meist gelassen hingenommen.