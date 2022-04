Baum wehrt sich gegen eine immerwährende Verletzung

Jetzt teilen:

Es muss schon viele Jahre her sein, dass das Schild "Feuerwehrzufahrt" an einem Baum in einem Hinterhof zwischen Karl-Kellner-Ring und der Lahn angebracht wurde. Der Baum ist nicht nur höher gewachsen, sondern umschließt mit seiner Rinde auch inzwischen das Schild zu einem guten Teil. Ein eingeschlagener Nagel stellt für den Baum immer einen nicht ungefährlichen Fremdkörper dar. Denn er schafft einen kleinen Kanal, durch den Krankheitserreger, Pilze oder Ungeziefer in den Stamm eindringen können. Auch der langsam rostende Nagel, mit dem das auf dem Foto abgebildete Schild vermutlich befestigt ist, bildet für den Baum eine zusätzliche Belastung. Deshalb kapselt der Baum den Nagel langsam ein und schließt die Wunde. Im Fall des Schildes dauert dies etwas länger, hat der Baum doch eine größere Fläche zu umschließen. Foto: Lothar Rühl