Baustelle Taubensteinbrücke: B 49 an zwei Tagen voll gesperrt

Die Bauarbeiten an der Taubensteinbrücke schreiten voran. Das macht weitere Sperrungen erforderlich.

WETZLAR - Bei den derzeitigen Bauarbeiten an der Taubensteinbrücke der Bundesstraße 49 bei Wetzlar - auf Höhe des Forums Wetzlar - steht ein erneuter Wechsel der Bauphasen an.

Aus diesem Umstand ergeben sich Sperrungen der B 49 am Freitag und Samstag, 24. und 25. September, sowie der Garbenheimer Straße (L 3020) ab Montag, 27. September.

Die Arbeiten an der sogenannten Inselbaustelle auf der Brücke sind nahezu abgeschlossen. Anschließend verlagern sich die Bauarbeiten auf die Fahrbahnhälfte in Richtung Limburg. Das teilt Hessen Mobil in einer aktuellen Pressemitteilung mit.

Um die Baustellenverkehrsführung auf diese dritte Bauphase umzustellen, muss die B 49 am kommenden Wochenende zwischen der Anschlussstelle Wetzlar-Mitte und der Anschlussstelle Wetzlar-Garbenheim in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Diese Sperrung gilt von Freitag, 24. September, 20 Uhr, bis voraussichtlich Samstag, 25. September, circa 18 Uhr.

Der Durchgangsverkehr in Fahrtrichtung Gießen wird während dieser Sperrung ab der Anschlussstelle Wetzlar-Dalheim über die B 277, die Anschlussstelle Aßlar der

A 480 zum Wetzlarer Kreuz und weiter über die A 45 zur Anschlussstelle Wetzlar-Ost umgeleitet. Bis zur Anschlussstelle Wetzlar-Mitte kann der Verkehr aus Richtung Limburg kommend die B 49 weiterhin befahren und an der Anschlussstelle Wetzlar-Mitte von der B 49 abfahren. Es ist eine kleinräumige Umleitung über die L 3020, Garbenheimer Straße ausgeschildert. An der Anschlussstelle Garbenheim kann der Verkehr wieder auf die B 49 in Fahrtrichtung Gießen auffahren.

Der Durchgangsverkehr in Fahrtrichtung Limburg wird ab der Anschlussstelle Wetzlar-Ost über die A 45 zum Wetzlarer Kreuz und weiter über die A 480 und die B 277 zur Anschlussstelle Wetzlar-Dalheim der B 49 umgeleitet. Darüber hinaus wird für den Regionalverkehr nach Wetzlar aus Richtung Gießen kommend eine Umleitung über die Anschlussstelle Garbenheim, die Garbenheimer Straße und die Wolfgang-Kühle-Straße am Forum vorbei zum Gloelknoten eingerichtet. An der Anschlussstelle Wetzlar-Mitte kann wieder auf die B 49 in Fahrtrichtung Limburg aufgefahren werden.

In der dann eingerichteten dritten Bauphase wird der gesamte Verkehr auf der Richtungsfahrbahn Gießen geführt, um die Arbeiten auf der Fahrbahnhälfte in Fahrtrichtung Limburg fortsetzen zu können. In dieser Bauphase, die voraussichtlich bis Mitte April 2022 andauern wird, steht für jede Fahrtrichtung ein durchgehender Fahrstreifen zur Verfügung. Die Abfahrt von der B 49 aus Gießen kommend zum Gloelknoten muss während dieser Bauphase gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt bereits ab der Anschlussstelle Garbenheim über die Garbenheimer Straße und die Wolfgang-Kühle-Straße am Forum vorbei zum Gloelknoten.

Um die Gerüste unterhalb der Taubensteinbrücke für die nun beginnende dritte Bauphase aufzubauen muss ab Montag, 27. September, ca. 9 Uhr, bis voraussichtlich Mitte Oktober die Garbenheimer Straße im Bereich unter der Brücke voll gesperrt werden.

Der Verkehr wird in dieser Phase in Fahrtrichtung Lahnau/Dutenhofen über die Brückenstraße, den Gloelknoten und die Spinnereistraße umgeleitet; in Fahrtrichtung Wetzlar führt die Umleitung über die Wolfgang-Kühle-Straße, den Gloelknoten und die Brückenstraße. Der Fußgänger- und Radfahrverkehr kann den Fußgänger- und Radfahrerschutztunnel an der L 3020 unterhalb der Brücke nutzen.

Mehr Informationen auf mobil.hessen.de oder verkehrsservice.hessen.de.