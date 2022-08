Baustellen in Wetzlar: So geht es noch Jahre weiter

Aktuelle Baustellen: In Wetzlar wird derzeit auf zwei wichtigen Einfallenstraßen gebaut: Die Kanal- und Deckensanierung in der Braunfelser Straße dauert voraussichtlich bis Oktober, die Fahrbahn ist derzeit einstreifig nur in Richtung Steindorf befahrbar. Das wird sich bis zum Abschluss der Arbeiten mehrmals verändern, unter anderem ist Ende August eine Vollsperrung geplant. Den August über wird auch die Baustelle der Enwag in der Hermannsteiner Straße noch bleiben, auch dort steht nur eine Spur zur Verfügung, stadteinwärts wird umgeleitet. Bis voraussichtlich Ende September saniert Hessen Mobil die B 277 zwischen Dalheim und der A 480Der Verkehr wird auf der Bundesstraße an der Baustelle entlang geleitet, teilweise sind in der Anschlussstelle Dalheim einzelne Fahrbeziehungen gesperrt.

Neue Baustellen: Die Stadt wird noch in diesem Jahr ein Teilstück der Landesstraße 3451 in Richtung Dutenhofen neu asphaltieren lassen - und zwar das Stück zwischen Franzenburg und dem Leica-KreiselEs handelt sich um eine reine Deckensanierung. Die Umleitung führt voraussichtlich durch die Spilburg. Derweil beginnt die Enwag in den kommenden Wochen mit dem ersten Teil der Graugusssanierung in der Stoppelberger HohlBetroffen sind rund 500 Meter von der Carl-Metz-Straße bis zum Fritz-Fischer-Weg. Dieses Vorhaben wird 2023 mit weiteren 800 Metern Strecke fortgesetzt. Voraussichtlich im Spätherbst ist dann die Graugusssanierung am Friedrich-Ebert-Platz an der Reihe. "Wir hängen mit dem Termin von den Arbeiten der Stadt in der Ernst-Leitz-Straße an", erklärt Projektleiter Vincenzo Licari. Gebaut wird an der Einmündung der Bergstraße, wo im Januar ein Leck aufgetreten war, und weiter in Richtung Schillerplatz. Zu guter Letzt soll am Freitag, 12. August, die Sanierung der Dammstraße (Landesstraße 3285) beginnen. Die Fahrbahn weist seit Jahren massive Schäden auf, die nun behoben werden müssen. Die Fahrbahn wird voll gesperrt, eine Umleitung eingerichtet. Einzige echte Alternative ist die Fahrt durch Naunheimer- und Siechhofstraße und anschließend durch die Hermannsteiner Straße (siehe "aktuelle Baustellen"). (pre)