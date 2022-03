Bebelschüler setzen ein Zeichen für Frieden

Ein riesiges Peace-Zeichen bilden die Bebelschüler auf dem Schulhof. Foto: August-Bebel-Gesamtschule

WETZLAR - An der August-Bebel-Gesamtschule in Wetzlar haben die Schüler mit den Lehrkräften und allen Mitarbeitern ein Zeichen für den Frieden gesetzt. In einer Pause hat sich die Schulgemeinschaft in Form eins Friedenszeichens auf dem Hof aufgestellt. Gerade durch den Ukrainekonflikt, der im Unterricht und bei den Lernenden zu einem wichtigen Thema geworden ist, wird die Bedeutung des Friedens wieder deutlich. Gemeinsam möchte die Schule zeigen, dass die Menschen in allen Krisengebieten der Welt nicht allein sind.