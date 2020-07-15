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Mittwoch, 15.07.2020 - 22:00
2 min

Begegnung mit dem Hund von Dartmoor

Sherlock Holmes jagt den Hund von Baskerville. Und zwar in einem Hörspiel mit viel Aktion auf der Freilichtbühne im Wetzlarer Rosengärtchen.

Klaus Krückemeyer ist als Sherlock Holmes im Rosengärtchen zu erleben. Aber er kommt nicht allein. Foto: Sven-Oliver Schibat

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Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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