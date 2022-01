Bei Tempo 60 mit 131 Stundenkilometern geblitzt

Die Autobahnpolizei Mittelhessen blitzte den Raser mit 71 Stundenkilometern zu viel auf dem Tacho. Archivfoto: Bodo Marks

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Am Donnerstagmittag, 13. Januar, ist ein Raser ins Visier einer Zivilstreife der Autobahnpolizei Mittelhessen geraten. Das Fahrzeug der Ordnungshüter ist mit einer geeichten Messtechnik und einer Videodokumentation ausgestattet.

Lesen Sie auch: Wer steckt hinter den Demos in Wetzlar und Herborn?

Die Schutzleute waren mittags auf der B49 von Gießen in Richtung Wetzlar unterwegs, als der 28-Jährige in seinem Golf in den Fokus der Streife geriet: Er war deutlich schneller als erlaubt unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Wetzlar-Garbenheim beginnt ein Baustellenbereich, für den eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 60 Kilometer pro Stunde (km/h) eingerichtet ist. Die Messung des Golfs im Baustellenbereich brachte es auf 131 km/h. Auf den in Frankfurt lebenden Mann kommen nun ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot zu.