Beim Jubiläum der Hermannsteiner Kinderwehr geht's heiß her

Heiße Sache: Der Feuerwehrnachwuchs aus Hermannstein führt beim Jubiläumsfest die Gefahren von Feuer und seine korrekte Bekämpfung vor. Foto: Alexander Lotz

WETZLAR-HERMANNSTEIN - Die Kinderfeuerwehr Hermannstein besteht seit zehn Jahren. Dieses Jubiläum hat sie zusammen mit gut 300 Besuchern mit einem Spielfest rund um das Gerätehaus im Wetzlarer Stadtteil gefeiert.

"Das Organisationsteam um Martina Henkel hatte alle Hände voll zu tun, um die einzelnen Mitmach-Stationen am Laufen zu halten. Neben vielen Spielstationen gab es natürlich auch viel in Sachen Feuerwehr zu sehen und zu erfahren", schildert Feuerwehr-Pressesprecher Alexander Lotz in einer Pressemitteilung. Dabei hätten die Kinder und Jugendlichen ihr Können gezeigt.

Mit Disconebel demonstriert, wie Rauch ein Zimmer füllt

"Der Umgang mit einem Feuerlöscher, das Ausprobieren von Feuerwehrknoten oder das Rauchzelt kamen sehr gut an. Bei Letzterem wurde ein Zelt mit Disconebel verraucht, um zu zeigen, wie schnell bei einem Zimmerbrand der Rauch einen Raum füllt und dass man als Kind im unteren Bereich die beste Sicht hat", erklärt Lotz.

Die Kinderfeuerwehr in Hermannstein zeichne sich durch ihre integrative Arbeit aus. Seit ihrem Bestehen sei sie dafür mehrfach ausgezeichnet worden. Da habe es nicht verwundert, dass bei der Verpflegung der Gäste die klassische Bratwurst gefehlt habe. "Stattdessen gab es kulinarische Leckereien aus den Herkunftsländern der Kinder, die von den Eltern bereitgestellt wurden. Der Verzehr war umsonst, aber über eine Spende war natürlich möglich. Der Erlös daraus kommt Flutopfern aus dem Ahrtal zugute", berichtet der Pressesprecher.

Auch Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) hat sich bei den Organisatoren und der Leitung der Kinderfeuerwehr Hermannstein für ihr vorbildliches Engagement bedankt. Die Kinderfeuerwehr Hermannstein trifft sich in der Regel einmal im Monat samstags um 14.30 Uhr am Gerätehaus in Hermannstein.