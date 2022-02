Beim Zählen der Kraniche über Mittelhessen helfen

Jetzt teilen:

WETZLAR - Seit ein paar Tagen ist wieder das Frühjahrsschauspiel ziehender Kraniche am Himmel über Mittelhessen zu sehen. Aufmerksame Naturfreunde haben erste Schwärme des laut trompetenden "Glücksvogels" am Himmel beobachtet. "In den letzten Tagen sind schon einige Tausend Kraniche durch Hessen gezogen", erklärt Gerhard Eppler, Landesvorsitzender des Nabu Hessen mit Sitz in Wetzlar.

Der Naturschutzbund ruft dazu auf, alle Kranich-Beobachtungen online auf www.kranich-hessen.de zu melden. Auf der Webseite sind auch alle bisherigen Kranich-Beobachtungen des Jahres abrufbar."Je mehr Daten wir über das Zugverhalten der Kraniche erhalten, desto besser können wir vor Ort Schutzmaßnahmen ergreifen - zum Beispiel für Rastplätze in Hessens Flussauen und Feuchtgebieten", erläutert Bernd Petri, Kranich-Experte des Nabu Hessen.

"Die Zahl der Kraniche hat sich in den letzten dreißig Jahren verzehnfacht", erklärt Eppler. Das hänge vor allem mit den verkürzten Zugwegen und einem großen Bruterfolg zusammen. Durch die Klimaerwärmung sei es für viele Kraniche nicht mehr nötig, im Winter bis nach Südspanien oder Nordafrika zu ziehen. Viele Vögel überwinterten an großen Seengebieten wie dem Marnestausee in Nordfrankreich.

Für den Naturbeobachter sind ziehende Kraniche an ihrer keilförmigen Formation und den trompetenartigen Rufen zu erkennen. Bei günstigen Flugbedingungen ziehen die bis 1,30 Meter großen Tiere, die ihre Flügel bis 2,40 Meter weit aufspannen können, ohne Zwischenhalt von Nordfrankreich bis nach Ostdeutschland. In den nächsten Wochen ziehen bis zu 250 000 Kraniche über Hessen hinweg. Sie sind besonders bei südwestlichen Winden und sonnigem Wetter zu beobachten, da sie sich dann vom Wind tragen lassen und Energie sparen können.

Rastenden Tieren

nicht zu nahe kommen

An solchen Tagen brechen sie früh morgens in großen Schwärmen auf, ziehen vor allem die Rheinebene entlang und weiter über Mittel- und Osthessen hinweg in Richtung Weser.

Bei schlechtem Wetter suchen Kraniche manchmal Rastplätze in Hessen auf, um sich vom anstrengenden Flug zu erholen und Nahrung aufzunehmen. Der Biologe Eppler bittet alle Naturbeobachter um Rücksichtnahme: "An den Rastplätzen sollte man einen Abstand von 300 Meter einhalten, um erschöpfte Tiere nicht unnötig zu beunruhigen."