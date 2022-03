3 min

Beinahe Polizisten angefahren: Mann in Wetzlar vor Gericht

Am Amtsgericht musste sich ein 74-jähriger Frankfurter wegen Nötigung gegenüber einem Beamten in Zivil verantworten. Alles begann in der Rettungsgasse bei einem Stau auf der A45.

Von Patrick Stein