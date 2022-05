Am 22. Mai findet im Wetzlarer Dom ein Benefizkonzert für das Hospiz "Haus Emmaus" statt. Archivfoto: Pascal Reeber

WETZLAR - Der Frühling steht für Neuanfang. Am Sonntag, 22. Mai, steht im Wetzlarer Dom aber das Ende im Mittelpunkt. Dann hält die katholische Pfarrei "Unsere Liebe Frau Wetzlar" eine Veranstaltung zu den Themen Tod und Sterben ab. Teil der Veranstaltung ist ein Benefizkonzert für das Wetzlarer Hospiz "Haus Emmaus". Gespielt wird Gustav Mahlers vierte Sinfonie.

Den Termin hat die Pfarrei bewusst ausgewählt. "Wir wollen das Gute und Hoffnungsvolle an der Hospizarbeit herausstellen", erklärt Pfarrer Peter Hofacker. Und Hoffnung lasse sich eben besser im Frühling, wenn die Blumen blühen, vermitteln als im Herbst, wenn die Bäume ihre Blätter verlieren.

Die Veranstaltung im Dom beginnt mit zwei Gottesdiensten. Um 9.15 Uhr findet der katholische und um 11 Uhr der evangelische statt. In diesen wird der Musik-Dramaturg Christian Steinbock einen Einblick in das Leben und Gesamtwerk des Komponisten Gustav Mahler (1860-1911) geben und erklären, wie diese mit den Themen Tod und Sterben zusammenhängen.

Diese Themen sollen bei der Veranstaltung enttabuisiert werden. "An dem Thementag wird in allen Bereichen darüber gesprochen", sagt Pfarrer Hofacker. So werden etwa mehrere Personen, die in Hospizen arbeiten, ihre Erfahrungen mit den Besuchern teilen.

Ab 15 Uhr berichten Hospizbeauftragte Sonja Sailer-Pfister vom Bistum Limburg, Monika Stumpf und Carmen Storbakken vom Hospiz Mittelhessen ("Haus Emmaus"), Sabine Adams und Carola Pfeifer von der Diakonie Lahn-Dill sowie Trauerbegleiterin Petra Gießler von "Charly und Lotte", einem Angebot des "Haus Emmaus" für die Trauerbegleitung von Kindern und Jugendlichen, über ihre Arbeit.

Um 16.30 Uhr wird der Musik-Dramaturg Steinbock dem Publikum eine musikalische Einführung in das Konzert geben. Dieses startet um 17 Uhr. Mahlers Vierte wird vom Orchester "Capella am Dom" gespielt. Die Leitung hat Valentin Kunert. Annemarie Pfahler singt als Sopran.

Lediglich für den Besuch des Konzerts muss man Eintritt zahlen, für die restliche Veranstaltung nicht. Der gesamte Erlös komme dem Hospiz "Haus Emmaus" zugute, informiert Pfarrer Hofacker.