Benefizkonzert für krebskranke Kinder im Wetzlarer Dom

Sie freuen sich auf das Benefizkonzert am vierten Advent im Wetzlarer Dom: Gerry Barth (v.l.), Dieter Greilich, Dorit Ehrenpfordt, Wolfgang Velten und Norbert Schenk vor der Kirche in Albshausen. (© Verena Napiontek)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar/Solms - Es soll ein ganz besonderer Abend werden. Am vierten Advent (18. Dezember) wird es im ehrwürdigen Wetzlarer Dom ein außergewöhnliches Konzert geben – und das Schöne dabei ist: Es findet für einen guten Zweck statt.

Der gemeinnützige Verein Menschen für Kinder (MfK) verfolgt seit nunmehr rund einem Vierteljahrhundert das Ziel, insbesondere krebskranke Kinder zu unterstützen. Zur Spendenakquise finden immer wieder besondere Veranstaltungen statt, wie nun eben auch das Konzert im Dom.

Es war Norbert Schenk von der über die Region hinaus bekannten Band Lagana, der die Idee hatte. Schenk ging auf den MfK-Vorstand zu und erklärte, dass die Folk-Band gerne für den guten Zweck spielen würde. So soll es nun sein. Das Konzert wird unter dem Titel „Wintersongs“ stattfinden und für Lagana den Schlusspunkt einer Tournee bilden, die die fünf Bandmitglieder unter anderem auch nach Österreich führte. Neben Lagana sind auch Musiker der Clan Pipers Frankfurt im Dom mit dabei.

Die Musik ist natürlich – wie es sich für den vierten Advent gehört – weihnachtlich geprägt, wobei der schottische Sound immer im Mittelpunkt steht, selbstredend samt Dudelsack.

Wer zuerst kommt, ergattert den besten Platz

Gerry Barth, Gitarrist von Lagana, kündigt unter anderem eine neue Version von „Gloria in excelsis Deo“ an. Auch „Amazing Grace“ und „Auld Lang Syne“ werden zu hören sein, um nur einige Titel zu nennen. Alle freuen sich aber vor allem auf die stimmungsvolle Atmosphäre in der Kirche. Dieter Greilich, engagierter Vorsitzender von Menschen für Kinder, garantiert jetzt schon Gänsehautfeeling.

Beginn des Benefizkonzerts im Dom ist um 19.30 Uhr. Einlass ist schon eine Stunde vorher. Wer zuerst kommt, kann sich die besten Plätze angeln. Norbert Schenk und Dieter Greilich erwarten ein volles Haus beziehungsweise einen vollen Dom, wohl wissend, dass an diesem Sonntag auch das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft stattfindet. Aber man hat extra den Beginn des Konzerts etwas nach hinten geschoben. Das Endspiel in Katar beginnt bereits um 16 Uhr. Außerdem sei das Fußballfieber bei dieser Winter-WM sowieso überschaubar, glauben die Verantwortlichen.

Insgesamt 750 Zuhörer werden im Dom Platz finden. Der Eintritt ist frei. Aber natürlich sollen die Konzertbesucher trotzdem ihre Portemonnaies weit öffnen, und fleißig für die kranken Kinder spenden. MfK-Vorsitzender Greilich hofft auf eine ansehnliche Summe, schließlich hat der Verein schon wieder eine ganze Menge Pläne im Dienste der guten Sache.

So soll zum Beispiel demnächst ein fünfstelliger Betrag in einen Notfallsimulator für Kinder investiert werden, wie Dorit Ehrenpfordt berichtet. Diese Virtual-Reality-Brille hat den besonderen Charme, dass sie nicht nur dem medizinischen Personal gute Dienste erweist und somit Leben retten kann, sondern auch mit entsprechenden anderen Programmen von Kindern während der Dialyse genutzt werden kann. „Die Kinder liegen dann ja stundenlang im Krankenhaus und bekommen so etwas Abwechslung geboten, in dem sie zum Beispiel virtuell in andere Länder reisen oder spielen können“, erklärt Dorit Ehrenpfordt vom MfK-Vorstand.

Im neuen Jahr soll außerdem auch wieder ein Segeltörn für erkrankte Jugendliche in den Niederlanden stattfinden. Und nicht fehlen darf auch die Radtour, die schon auf den 8. Juli terminiert ist. Das sind die Pläne für 2023, aber erst mal soll ja nun das Jahr mit der Verteilung von Weihnachtsgeschenken und eben dem Benefizkonzert ausklingen.

Bevor aber das Konzert im Dom stattfindet, gibt es auch noch eine andere Aktion für den guten Zweck: Am Samstag, den 3. Dezember, wird in den Räumen von Bohnen & Soehne in Wetzlar ebenfalls für die notleidenden Kinder gesammelt. Zwischen 10 Uhr morgens und 21.30 Uhr am Abend wird im Spezialitätenkaffee in der Hauser Gasse 20 allerlei geboten. Das Essen kommt von den „Sattmachern“, die Gegrilltes und Eintöpfe mitbringen. Es wird Glühwein von einem Winzer geben, abends zudem ausgewählte Cocktails. Außerdem sind Kinderschminken und eine musikalische Unterhaltung geplant.