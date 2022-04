Benefizkonzert: "Wetzlar hilft" und hat richtig Spaß dabei

Am Freitagabend konnten Besucher von "Wetzlar hilft - Das Benefizkonzert für die Ukraine" nicht nur endlich wieder Livemusik unter freiem Himmel genießen, sondern gleichzeitig auch noch etwas Gutes tun. Foto: Lothar Rühl

Endlich wieder eine Großveranstaltung auf dem Domplatz. Am Freitagabend konnten Besucher von "Wetzlar hilft - Das Benefizkonzert für die Ukraine" nicht nur endlich wieder Livemusik unter freiem Himmel genießen, sondern gleichzeitig auch noch etwas Gutes tun.

Denn während die Bands "The Oldies" und die Formation "Mission2Party" auf der Bühne für Stimmung sorgten, konnten die Besucher bei den Rotariern und deren Jugendorganisationen spenden. Dirk Daniels und seine Band sprangen zudem für "David & the 3 Goliaths" ein, die krankheitsbedingt nicht auftreten konnten. Die gesammelten Spendengelder gehen an zwei Wetzlarer Projekte, die sich um Flüchtlinge aus dem Kriegsgebiet kümmern. Gegen 20 Uhr waren bereits schätzungsweise 500 Besucher vor Ort.

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in den kommenden Tagen.