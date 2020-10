Beratungsstelle künftig in der Turmstraße

Die Anlaufstelle bei Krisen und Konflikten ist nun in der Turmstraße 22 zu finden. Foto: Mathias Rau

WETZLAR - Die Beratungsstelle für Familien-, Erziehungs-, Ehe- und Lebensfragen, deren Angebot bislang in der Brühlsbachstraße 27 in Wetzlar stattfand, zieht in die Turmstraße 22 um. Ab 19. Oktober ist sie dort zu finden.

Die Beratungsstelle gehört nach fast sechs Jahrzehnten in freier Trägerschaft seit Beginn des Jahres zur Diakonie Lahn Dill. Dem neuen Träger ist es durch den Erwerb des Hauses in der Turmstraße gelungen, einen angemessenen, gut zugänglichen Ort zu finden, an dem in Zukunft die Beratungsangebote stattfinden. "Der neue Standort bietet eine gute Erreichbarkeit und eine gute Atmosphäre, die für die Menschen, die in Krisen- und Konfliktsituationen zu uns kommen, wichtig ist." so Mathias Rau, Vorstand der Diakonie Lahn Dill.

Unterstützung auch in akuten Notsituationen

Die Beratungsstelle bietet Erziehungs- und Familienberatung. Dort werden Eltern, Jugendliche und Kinder gemeinsam oder im Einzelgespräch beraten. In der Ehe- und Paarberatung geht es darum, wie eine Partnerschaft wieder zufrieden und glücklich verlaufen kann und wie die Kommunikation verbessert werden kann. Auch wenn ein Paar über Trennung nachdenkt oder diese vollzogen hat, sind dies Anlässe für eine Beratung. Schwangerenberatung, Familienplanung und Sexualberatung sowie Beratung im Schwangerschaftskonflikt gehören zum Spektrum der Aufgaben. Ganz allgemein findet auch Beratung in Krisen statt, wenn Menschen sich in einer aktuellen Notsituation befinden und einen Ansprechpartner suchen. "Mit unseren Fachkräften gestalten wir auch Vorträge, Seminare und Themenabende in Einrichtungen oder interessierten Kreisen", sagt Stefanie Kloos-Kramer, die Leiterin der Beratungsstelle.

Das Beratungsangebot ist kostenlos. Die Arbeit der Beratungsstelle wird finanziert und getragen vom Lahn-Dill-Kreis, der Stadt Wetzlar, dem Land Hessen sowie dem Evangelischen Kirchenkreis an Lahn und Dill. Erreichbar ist sie unter Telefon 06441-9 01 36 50. Weitere Infos unter www.beratungsstellewetzlar.de.