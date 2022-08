Bergfest auf dem Domplatz mit Tom Pfeiffer und Band

Die Tom Pfeiffer Band bietet im Rahmen von Live am Dom am Donnerstag Best of Rock Classics. Foto: Gerti Kuhl

WETZLAR - Bergfest bei der Open-Air-Konzertreihe Live am Dom 2022 in Wetzlars Altstadt: Am Donnerstag, 18. August, gibt sich ab 19 Uhr die Tom Pfeiffer Band die Ehre auf dem Domplatz.

Acht Top-Musiker und ihr fester Live-Tontechniker machen seit gut 15 Jahren gemeinsam die Musik, die ihnen am meisten Spaß macht: Best of Rock Classics mit den ausgefeilten Arrangements der Originale und stimmgewaltigen Sängern. Verstärkt wird die Band von einem der besten Rock-Saxofonisten, der bei manchen Stücken auch zur Blues-Harp greift.

Tom Pfeiffer und seine Mitstreiter haben den hr1-Bandcontest 2009 "Hessens beste Coverband" gewonnen. Zweimal spielten sie bereits im Vorprogramm der 1980er-Jahre-Kultband Foreigner und von Rocklegende Bobby Kimball, dem ehemaligen Leadsänger von Toto.

Mitfinanziert wird die Open-Air-Konzertreihe durch den "Live am Dom-Festivalbecher" zum Preis von 5 Euro. Er ist über die gesamte Dauer der Konzert-Reihe nutzbar.

Besucher sollten nach Möglichkeit mit dem ÖPNV und dem im August noch gültigen 9-Euro-Ticket oder mit dem Fahrrad anreisen. Autofahrer sollten die öffentlichen Parkplätze der Stadthalle, am Franzis, auf der Lahninsel und der Zwack'schen Lahninsel sowie am Neuen Rathaus und auf der Bachweide nutzen. Die Zufahrt zum Domplatz wird für den Durchgangsverkehr während der Veranstaltung gesperrt. Ebenso sind keine Parkplätze vor dem Stadthaus vorhanden. Die Fahrzeuge vom Brodschirm werden über die Schwarzadlergasse und Weißadlergasse abgeleitet.

Die Sperrungen und Umleitungen gelten am Donnerstag von 17 bis 24 Uhr.