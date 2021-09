Berufsorientierung mit Abstand

Ohne das ansonsten bei solchen Veranstaltungen übliche Gedränge und mit gezielten Terminen, nutzten die jungen Leute die Möglichkeit zur Berufsorientierung. Foto: Heike Pöllmitz

WETZLAR - 23 Ausbildungsbetriebe, Hoch- und Fachschulen und andere Institutionen haben in der Wetzlarer Stadthalle bei der "Vocatium", einer Fachmesse für Ausbildung und Studium, rund 400 Jugendliche als potenzielle Nachwuchskräfte kennengelernt.

Welche Ausbildung ist die richtige für mich? Welches Studium passt zu mir? In welchem Beruf kann ich meine Fähigkeiten und das, was mir Spaß macht, erfolgreich kombinieren? Fragen über Fragen, die sich Jugendlichen stellen, wenn Sie am Ende ihrer regulären Schullaufbahn stehen.

Die teilnehmenden Schüler wurden vor der Messe auf die Gespräche vorbereitet, hatten Gesprächstermine vereinbart und informierten sich ganz individuell.

Besucherströme durch Terminvergabe koordinieren

Das Institut für Talententwicklung (IfT) hat diese Messe unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Bildung und Forschung entwickelt, um nach einem Jahr mit coronabedingten Ausfällen, wieder eine Schülerfachmesse anzubieten, die persönlich besucht werden kann.

Dafür wurde ein Konzept entwickelt, bei dem das IfT eng mit den Schulen in Kontakt steht, damit die jungen Leute durch IfT-Mitarbeitende persönlich im Unterricht, per Videokonferenz oder Film gut vorbereitet, ihre vorher festgelegten Termine nutzen können. Durch die Terminvergabe konnten die Besucherströme koordiniert werden, sodass sich immer nur eine begrenzte Anzahl Menschen nach den aktuellen Pandemie-Regeln in den Räumlichkeiten aufhielten und eine problemlose Kontaktnachverfolgung gewährleistet war.

So konnten die Schüler in aller Ruhe gezielt ihre Fragen stellen, Berufe näher kennenlernen und erfahren, welche Voraussetzungen dafür nötig sind. Ob in der Pflege oder dem Garten- und Landschaftsbau, bei Bundeswehr und Bundespolizei, in technischen Berufen, der Verwaltung, bei Geldinstituten, in Verkauf oder Industrie, oder an Akademien - die Auswahl an Berufen war breit gefächert.

Die Präsenzmesse wird durch den "Vocatium"-Videochat am 6. Oktober von 14 Uhr bis 17 Uhr ergänzt, der als Alternative spontan angewählt werden kann. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die "Vocatium"-Videochats sind erreichbar unter www.vocatium.de.